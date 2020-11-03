Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması olacak mı? İşte Bakan Koca'nın son yaptığı açıklama

SEYAHAT KISITLAMASI OLUR MU? Koca seyahat kısıtlamasıyla ilgili ise şunları belirtti;



Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz.