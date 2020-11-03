Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması olacak mı? İşte Bakan Koca'nın son yaptığı açıklama
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'nin koronavirüs önlemlerinde sokağa çıkma kısıtlaması gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı ile ilgili, "Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz." dedi. Kısıtlama iddialarında İçişleri Bakanlığı'ndan da yanıt gelmişti. İşte, sokağa çıkma kısıtlamasında yetkililerden yapılan son dakika açıklamalar.
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Sokağa çıkma yasağı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Özellikle Bursa'da 65 yaş üzerindeki vatandaşlara getirilen kısıtlama kararının ardından Türkiye genelinde alınacak yeni önemlere gözler çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kısıtlama sorularına net yanıt vererek sokağa çıkma yasağının düşünülmediğini belirtmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konu ile ilgili açıklamasında, 'Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır." demişti. Koronavirüs ve İzmir depremi gündemiyle toplanan Kabine toplantısında konunun ele alınıp alınmadığı ise belli değil. İşte, detaylar.
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi.
Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı.
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SEYAHAT KISITLAMASI OLUR MU?
Koca seyahat kısıtlamasıyla ilgili ise şunları belirtti;
Şu an böyle bir kısıtlama düşünmüyoruz. Özellikle alınması ve uyulması gereken tedbirlere uyum gösterme noktasında bir kararlılık içerisinde olursa biz bunun üstesinden geliriz.
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Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız.
Bunu 1.5 ay öncesinde Antep'te, Diyarbakır'da, Urfa'da, Mardin'de, Batman'da, Ankara'da yükselmişti. Benzer tedbirleri alarak sonuç aldık.Ankara, İstanbul'u katlayarak vaka sayısında hızla artış göstermişti. Ankara bu tedbirlerle geriledi.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtmişti.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
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Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.