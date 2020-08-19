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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 12:59,

Son dakika haberi: Yunanistan'dan kirli iftira

Doğu Akdeniz'de gerginlik sürüyor. Yunanistan'da yaşanan panik manşetlere taşındı.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle giriştiği mücadeleyi kaybedeceğini anlayan Yunanistan'da panik çanları çalmaya başladı.

2AB KOZUNU OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR
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AB KOZUNU OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin gelecekteki ilişkisine yön vereceğini iddia etti.

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Rum basınında yer alan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Rum kesimine günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Dendias, ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ve daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüştü.

5AB TOPLANTISI ÖNCESİ HAMLE
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AB TOPLANTISI ÖNCESİ HAMLE

Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak kritik AB toplantısı öncesi hamlelerini planlamaya başladı.

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Yunanistan ile Rum kesimi 27-28 Ağustos'ta Berlin'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde atacakları bir sonraki adımı kararlaştırırken, bölgedeki (Doğu Akdeniz) gelişmelerin Türkiye ile AB ilişkilerinin geleceğine yön vereceği konusunda anlaştı.

7AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK
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AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Rum Bakan Christodoulides, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gelişmelerin büyük ölçüde AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini belirleyeceğini düşünüyoruz." iddiasında bulundu.

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Yunan Bakan Dendias, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin AB'ye yönelik olduğuna öne sürerken AB'nin bununla mücadele için cevap vermesi gerektiğini kaydetti.

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Dendias'ın bu açıklaması bölgede eli zayıflayan Yunanistan'ın panik içinde son bir hamle yaparak AB'nin desteğini almaya çalışmak olarak yorumlandı.

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Türkiye'yi AB'nin, ABD'nin ve bölgedeki ülkelerin açık pozisyonlarını ihlal etmekle suçlayan Dendias, Türkiye'nin Avrupa'nın değerlerini, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden geldiğini savundu.

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Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve Fransa, uzun süredir AB'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasını istiyor.

12ABYİ TÜRKİYE ALEYHİNDE KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR
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AB'Yİ TÜRKİYE ALEYHİNDE KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Türkiye'yle ikili ilişkilerindeki sorunlarda AB'yi daha fazla taraf haline getirmek isteyen söz konusu ülkelerin, Berlin'de ay sonunda gerçekleşecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında yaptırımlar konusunda AB'ye adım atmaya zorlaması bekleniyor.

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Geçen hafta ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) beklediği desteği alamayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, AB'den Türkiye'ye karşı daha sert tutum almasını istiyor.

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Dendias, Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı, "AB'nin, ABD'nin net tavırlarına, Avrupa değerlerine, uluslararası hukuka saygısızlık teşkil ediyor ve kabul edilemez bir militerleşme söz konusu" dedi.

15YUNAN MEDYASINDAN KİRLİ İFTİRA
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YUNAN MEDYASINDAN KİRLİ İFTİRA

Atina yönetimi ayrıca bugün Belarus gündemiyle toplanacak Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi şikayet edecek. To Vima gazetesi, 'AB'nin özel oturumu: Türk provokasyonları masada' başlığını kullandı.

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Ta Nea gazetesi ise Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını 49 kez ihlal ettiği iddiasını aktardı.

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Haberini Yunan Hava Kuvvetleri'ne dayandıran Ta Nea, F-16, F-14'lerin yanı sıra beş kez de helikopterler tarafından ihlal gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

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Türkiye, Oruç Reis'in yanı sıra Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arayacağı, 18 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasını kapsayan yeni bir NAVTEX ilan etmişti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini ilan etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, Yunanistan ve müttefiki Fransa Girit açıklarında ortak tatbikata girişti.

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Yunan basını, Paris ve Atina arasındaki askeri pazarlıkları Temmuz ayında manşetten duyurmuştu. Haberlere göre, taraflar son model Belh@rra model iki fırkateynin Fransa'dan alınmasını masaya yatırmıştı.

21ABDEN YUNANİSTANA SORUŞTURMA İSTEMİ
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AB'DEN YUNANİSTAN'A SORUŞTURMA İSTEMİ

AB, Yunanistan'dan göçmenlerin denizde geri itilmesini soruşturmasını istedi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlerin Yunan unsurlarca geri itildiği, göçmenlere şiddet ve kötü muamele uygulandığına yönelik iddiaları soruşturması gerektiğini belirtti.

23YUNANİSTAN GÖÇMENLERE ŞİDDET UYGULUYOR İDDİASI
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YUNANİSTAN GÖÇMENLERE ŞİDDET UYGULUYOR İDDİASI

Wigand, günlük basın toplantısında, Yunanistan'a gitmeye çalışan çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandıktan sonra açık denize geri bırakıldığı, botlara bu sırada kapasitelerinden fazla göçmenin bindirildiği ve bu kişilere şiddet dahil kötü muamele uygulandığına yönelik haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.

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AB, Komisyonunun geri itme ve kötü muamele iddialarını çok ciddiye aldığını vurguladı.

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Wigand, "Ulusal makamlar ve ulusal yargı, temel haklar dahil olmak üzere yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur. Geri itme, şiddet kullanımı ve kötü muameleyle ilgili tüm iddialar soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Wigand'a, ulusal makamların soruşturma başlatmaması halinde AB Komisyonunun ne yapabileceği soruldu.

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Wingard, komisyonun kendi başına soruşturma yapma yetkisi bulunmadığını, sınırların ve temel hakların korunmasının üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

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Wigand, AB'nin sadece bu sorumlulukların nasıl yerine getirildiğini izleme görevi bulunduğunu hatırlatarak, "AB düzeyinde neler yapılabilir, buna bakıyoruz." ifadesini kullandı.

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Komisyon üyesi Ylva Johannson da yakın zamanda Avrupa Parlamentosunda "Bence artık geri itme haberlerini izlemek ve doğrulamak için yeni bir mekanizma kurmaya ihtiyacımız olup olmadığını düşünmenin zamanı gelmiştir." demişti.

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ABD ve Avrupa basınında çıkan Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiğine dair haberlerin ardından son olarak hafta sonunda İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca lastik botlarla Türk karasularına geri itilen 125 düzensiz göçmen kurtarılmıştı.

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