Son dakika haberi: Yunanistan'dan kirli iftira

Wigand, "Ulusal makamlar ve ulusal yargı, temel haklar dahil olmak üzere yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur. Geri itme, şiddet kullanımı ve kötü muameleyle ilgili tüm iddialar soruşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.