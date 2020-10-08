Son dakika haberi: Okul öncesi (anaokulu) sınıflar haftada kaç gün okula gidecek? MEB'ten yüz yüze eğitim açıklaması
Okul öncesi sınıfların okula kaç gün gideceği son dakika gelişmeler ile belli oldu. Kademeli başlayan yüz yüze eğitim sürecinde ilk hafta 1 gün okula giden anaokulu öğrencileri için MEB'ten yeni açıklama geldi. Yapılan açıklamada, okul öncesi sınıfların 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağı bildirildi. Diğer yandan İlkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Peki, anaokulları yani okul öncesi haftada kaç gün okula gidecek? İşte, okul öncesinde yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son açıklamalar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Anaokullarının ders saatleri ve okula gidecekleri gün sayısı veliler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı kademeli eğitim sürecinde 21 Eylül tarihinde ilkokul 1. sınıflar ve okul öncesi sınıfları haftada bir gün olmak üzere yüz yüze eğitime açmıştı. Vaka sayısının seyrine göre belli olan kademeli eğitimde okul öncesi sınıflar için yeni detaylar belli oldu. MEB'ten gelen açıklamada okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı duyuruldu. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
OKUL ÖNCESİ SINIFLAR KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?
MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.
Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.
Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.
3
Abone Ol
BAKAN SELÇUK OKULA BAŞLAYACAK OLAN DİĞER SINIFLARI AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaşmıştı.
4
Abone Ol
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlatmıştı:
"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak. Bu konudaki tüm ayrıntıları, bu hafta içinde tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için paylaşacağız.
5
Abone Ol
'Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir.' demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim, velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Nasıl takip ediyoruz? Öğretmenler vasıtasıyla ediyoruz, EBA platformu vasıtasıyla ediyoruz."