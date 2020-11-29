Son dakika haberi: MEB sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk'tan yeni sınav açıklaması
Son dakika haberi.. Okullarda sınavların nasıl yapılacağı uzaktan eğitim sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Kabine toplantısında alınan karar gereği 4 Ocak tarihine kadar sürecek olan online eğitimde yeni yol haritası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. MEB takvimine göre okul sınavları için 31 Aralık 2020 sonrası işaret edildi. Diğer yandan okul sınavları öğrenci ve veliler tarafından takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama geldi. Peki, MEB sınavları nasıl yapılacak? İşte, Bakan Selçuk'un sınavlarla ilgili yaptığı açıklamalar.
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Son dakika haberi.. Okul sınavlarının pandemi nedeniyle 31 Aralık sonrasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Daha önce sınavların ertelendiğini duyuran Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz." demişti. Twitter hesabından yeni değerlendirmelerde bulunan Selçuk, sınav grubu öğrencileri için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel 'yayınları yapılacağını bildirdi. İşte, detaylar.
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BAKAN SELÇUK'TAN YENİ SINAV AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel 'yayınlarımız var" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel' yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk, paylaşımına TRT EBA'dan derslerini takip eden bir öğrencinin fotoğrafını da ekledi.
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OKUL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" dedi.
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini söyledi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Yüz yüze eğitime ara verilmesine ilişkin soru üzerine Selçuk, sürecin dinamik olduğunu, bu nedenle verilere bakılarak sürekli değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.Okulların çok daha kontrollü olduğuna işaret eden ve yaptıkları mobil uygulamayla öğrenci, veli, öğretmen, okul yöneticileri ile servis şoförlerinin temaslı ve pozitif durumunu günlük olarak izleme imkanı bulduklarını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:
"Bunu her gün değerlendirirken şunu fark ettik ki toplumdaki genel artış, okullarımızı da riske sokma ihtimali doğuruyor. Biz hep 'verilere, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bakıp, Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarelere bakıp bir karar alıyoruz.' diyoruz. Şimdi Bilim Kurulu'ndan, 'Salgın durumunda büyük bir artış var ve risk artıyor, dolayısıyla okulların şu anda kapanmasını tavsiye ediyoruz' biçiminde bilimsel bir karar çıktıktan sonra bizim 'hayır kapatmıyoruz' dememizin bir anlamı yok. O yüzden de böyle bir süreç gelişti."
"4 Ocak'tan sonra okulların durumu ne olacak?" sorusu üzerine Selçuk, verileri günlük olarak izlemeye devam ettiklerini, alınan tedbirler sonucu nasıl bir değişim olacağına bakılacağını söyledi.
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Bu arada okullarla ilgili tedbirleri güçlendireceklerini anlatan Bakan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ara değerlendirmeler var ama bir ana değerlendirme 4 Ocak'tan 2 hafta önceki dönemde tekrar yapılacak ve tabloya bakacağız. Hep dediğimiz gibi, eğer veriler bize A seçeneğini gösteriyorsa onu, B seçeneğini gösteriyorsa onu seçeriz. Yani burada bizim öğretmenimizin, öğrencimizin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok. Biz arkadaşlarımızı, çocuklarınızı, evlatlarınızı riske sokan bir şey yapmayız."
Merkezi sınavlara ilişkin soru üzerine de Selçuk, öğrencileri uzaktan eğitime yönlendirmişken, sınav yapmanın doğru olmadığını dile getirdi.
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Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Dolaşımı azaltmayı hedeflediğimiz için çocuklarımızın, diyelim ki haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı. O yüzden de sınavları erteledik. Bu erteleme, salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası ne şekilde olacak, bununla ilgili de tarihleri belirledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Onlar geçerli sayılacak. Bunların bir kısmı e-Okul'a girildi, bir kısmı da giriliyor, yani tamamı geçerli. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz. "
Bakan Selçuk, bu planlamanın şu an bir simülasyon olduğunu, tarihleri paylaşmanın salgının seyrinin belirsizliği nedeniyle doğru olmayacağını aktardı.