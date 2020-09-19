Son dakika haberi: Laboratuvardan yayıldı, binlerce kişiye bulaştı... Çin'de yeni salgın paniği!

Kaza ilk meydana geldiğinde ilaç firması yetkilileri, bakteri içeren atık gazların oluşturduğu aerosolün (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) havada yalnızca sınırlı bir mesafe boyunca hareket edebileceği ve dozunun da düşük olduğu gerekçesiyle tehlikeli olmayacağı ve çok sayıda insana bulaşmayacağı güvencesini vermişti.