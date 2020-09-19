Son dakika haberi: Laboratuvardan yayıldı, binlerce kişiye bulaştı... Çin'de yeni salgın paniği!
Koronavirüs salgınında son günlerde yaşananlar korku yaratmaya devam ediyor. Vaka sayısı 30 milyonu aşarken başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ikinci dalga giderek yaklaşıyor. Covid-19'un başladığı ve dünyaya yayıldığı Çin'den ise herkesi korkutan yeni bir salgın haberi geldi.
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Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı. 314 bin vakayla günlük vaka rekoru kırıldı. Ölümler ise 1 milyona dayandı.
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Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken uzmanlar, salgında 2. dalganın kıyısında olduğumuzu belirterek tedbirlere harfiyen uyulması çağrısında bulunuyor.
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Korona salgını tüm dünyayı esir almaya devam ediyor. Çin’de ilk kez tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana, Covid-19 virüsünün aşısı bulunabilmiş değil. Salgının başında dünya genelinde ülkelerin aldığı tedbirlerin zamanla gevşetilmesiyle, 9 ay sonra durum daha da kötüleşmiş durumda.
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17 Eylül günü tespit edilen 314 bin vakayla günlük vaka rekoru kırılırken, dünya genelinde vaka sayısı da 30 milyon 391 bin oldu. Toplam can kaybı ise 951 binin üzerine çıkarak 1 milyona dayandı.
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Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den ise yeni bir salgın haberi geldi.
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Çin’in Lanzhou kentinde ilk kez geçen yaz bir ilaç firmasının tesislerinden yayılan 'brusella' bakterisinin şu ana kadar 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirlendi.
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2.9 milyonluk bir şehir olan Lanzhou'daki sağlık yetkilileri, 3 bin 245 kişinin genellikle enfekte hayvanlarla veya hayvan ürünleriyle yakın temastan kaynaklanan, bruselloza yakalandığını söyledi.
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İnternet üzerinden yayın yapan haber sitesi Pengpai, ilk defa geçen yıl 24 Temmuz’da, brusella bakterisine karşı aşı üreten ilaç firmasının laboratuvar çalışmalarındaki ciddi ihmalkarlığının salgına yol açtığını yazdı.
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Yetkililer yaklaşık 22 bin kişiyi taradıktan sonra bin 401 kişi daha erken pozitif olarak test edildi.
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Lanzhou sağlık kurulu tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bakterilerin yayılmasında yaygın olarak koyun, sığır ve domuzlar rol aldı.
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Yaşananlar nedeniyle bu yılın başlarında özür dileyen firmanın aşı üretim lisansı iptal edildi.
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Yetkililer, hastalara ekim ayı itibariyle tazminatlarını ödemeye başlayacaklarını duyurdu.
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Malta ateşi veya Akdeniz ateşi olarak da bilinen bruselloz, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor.
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Aşı üretimi sırasında, buhar emisyonlarının yanlış ve hatalı sterilizasyonu ve bunun rüzgarlarla atmosfere yayılması bakterinin yayılmasına yol açan nedenler arasında gösteriliyor.
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Kaza ilk meydana geldiğinde ilaç firması yetkilileri, bakteri içeren atık gazların oluşturduğu aerosolün (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) havada yalnızca sınırlı bir mesafe boyunca hareket edebileceği ve dozunun da düşük olduğu gerekçesiyle tehlikeli olmayacağı ve çok sayıda insana bulaşmayacağı güvencesini vermişti.
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Hastalığın insandan insana bulaşma olasılığı çok düşük olsa da az sayıda da olsa bunun mümkün olabildiği biliniyor.
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Bakterinin daha önce emzirme yoluyla anneden bebeğe ve cinsel ilişki yoluyla bulaştığı örnekler mevcut.
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Brusella bakterisi insanlara bulaştığında kimi zaman hiç belirti göstermeden vücutta aylarca kalabiliyor.
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Hastalık ölümcül olmasa da kimi zaman hayatı tehdit eden menenjit gibi hastalıklara yol açabiliyor.
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Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarına devam ediyor.
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Ekim ve Kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ’nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük koronavirüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.
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Kluge, yaptığı açıklamada Avrupa bölgesindeki ülkelerde koronavirüs salgınında görülen bulaşma oranlarının alarm verilecek boyuta geldiğini açıkladı.
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Vaka sayılarındaki artışta çoğalan test sayılarının da etkisinin olduğunu ancak yine de Covid-19'un bulaşma hızının özellikle Avrupa'da korkulan boyutlara geldiğinin altını çizdi.
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Kluge ayrıca Avrupa'da bulaşma hızının ve vaka sayısının artışının sürerken bölge ülkelerinin karantina sürelerini kısaltmasının da kaygı verici olduğunu belirtti.
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“Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum” ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti:
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"Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj.”