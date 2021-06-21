Son dakika haberi: Kabine toplantısı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.. Pazar günü ve yasaklar....

Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM’lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörülüyor.