Son dakika haberi: Dünyayı heyecanlandıran haber: Koronavirüsün çözümü Türkiye'den çıkabilir

Hastaların hiçbir şey hissetmedikleri için dünyanın değişik yerlerine gittiğine ve virüsü buralara taşıdığına işaret eden Benter, durumun tehlikeli ve şu an için durdurulmasının imkansız olduğunu vurguladı. Kovid-19'a karşı alınan karantina tedbirlerinin yetersiz kaldığının altını çizen Benter, "Yapılması gereken yaklaşım, aşı üretmektir. Bu da çok zor ve zaman alacak bir iştir. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken tek yaklaşım, bu virüs vücudumuza girdikten sonra onu etkisiz hale getirebilmektir." diye konuştu.