Son dakika haberi: Dünyayı heyecanlandıran haber: Koronavirüsün çözümü Türkiye'den çıkabilir
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Japonya'daki karantina altındaki gemiden kötü haber geldi. İran'da ölü sayısının 8'e çıkmasının ardından birçok ülke sınır kapılarını kapattı. Türkiye, İran'a karşı alınan önlemleri açıkladı. Avrupa'nın göbeğinde vaka sayısında korkunç artış! Güney Kore'de alarm seviyesi en üst seviyeye çıkartıldı. Dünyayı heyecanlandıran haber Kıbrıs Türkü Prof. Dr. İbrahim Benter geldi: "Koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün." Çin Devlet Başkanı Şi'den korkutan açıklama: Hala acımasız ve karmaşık
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Vuhan'da ortaya çıkan Kovid-19'da vaka ve ölü sayısı giderek artıyor... İşte tüm gelişmeler...
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SON RAKAMLAR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 466 kişi yaşamını yitirdi.
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Salgında Çin ana karasında 2 bin 346, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 78 bini geçti. Virüste taburcu olanların sayısı ise 23 bin 386'ya yükseldi
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Çin ana karasında 76 bin 936, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.
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Kovid-19 sıçradığı diğer ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 8, Japonya'da 3, Güney Kore'de 6, İtalya'da 2, Tayvan, Filipinler ve Fransa birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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AZERBAYCAN'DAN SEYAHAT UYARISI
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'da da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarına Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiyelerine uymaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle İran'daki kutsal mekanları ziyaret etmek isteyenlere dikkatli olmaları tavsiye edildi. Açıklamada, İran'da herhangi bir sorunla karşılaşacak vatandaşlarına Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği veya Tebriz Başkonsolosluğuna başvurmaları önerildi.
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GÜNEY KORE'DE ALARM SEVİYESİ EN ÜST DÜZEYDE
Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 602'ye yükseldi. Ülkede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.
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Güney Kore'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, toplam vaka sayısının ise 602'ye yükseldiği açıklandı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bugün hükümetin vakalarda artış yaşanmasının ardından ülkedeki alarm seviyesinin 4 olan en yüksek seviyeye yükselttiğini açıkladı. Yeni vakaların yarısından fazlasının ülkenin güneydoğu bölgesinde bulunan Daegu şehrindeki bir kiliseden kaynaklı olduğu belirtildi. Güney Kore'de alarm seviyesi en son 2009'daki salgın sırasında en üst seviyeye yükseltilmişti.
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VENEDİK KARNAVALI İPTAL EDİLDİ
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği bildirildi. Veneto Valisi Luca Zaia, Venedik'te bu akşamdan itibaren karnaval için organize edilen etkinliklere son verileceğini açıkladı.
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On binlerce turisti şehre çeken Venedik Karnavalı'nın salı gününe kadar sürmesi planlanıyordu. Venedik ve Veneto'nun kalanında müze, okul, üniversite ve halka açık diğer mekanların en erken 1 Mart'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.
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Yetkililer, Venedik'te testleri pozitif çıkan 3 kişinin bulunduğu, hepsi 90'lı yaşlarına yakın bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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IRAK SÜREYİ UZATTI
Irak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarının Irak'a girişini engelleyen kararın süresini uzattı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, komşu ülke İran'da ölüme sebebiyet veren koronavirüsün ülkeye sıçramasının önüne geçilmesi için ilgili bakanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.
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Abdulmehdi'nin, "İran vatandaşlarının hiçbir sınır kapısından Irak'a girişine izin verilmemesi" yönünde aldığı kararın süresini uzattığı kaydedilen açıklamada, giriş yasağının ne kadar uzatıldığına ilişkin bilgi verilmedi.
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İRAN'DAN DÖNEN 911 KİŞİ KARANTİNADA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 gün içinde İran'dan dönen toplamda 911 kişinin karantina altına alındığını söyledi. İran ve Irak arasındaki 8 gümrük kapısından biri olan Süleymaniye vilayetindeki Başmak Sınır Kapısı Basın Sorumlusu Muhtar Hacı Ali de İran'dan dönen Irak vatandaşlarına, IKBY İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıklarının talimatları doğrultusunda sınırda gerekli tıbbi işlemlerin uygulandığını ifade etti.
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Ali, Irak vatandaşlarının ayakta muayene edildikten sonra her ihtimale karşı Süleymaniye kent merkezindeki hastaneye nakledildiklerini kaydetti. Şubatın 20'sinden sonra ise Başmak Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkeye dönen 380 Iraklının karantina altına alındığını aktaran Ali, koronavirüsün sıçramaması için söz konusu vatandaşların gözetim altında tutulduğunu belirtti.
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İRAN’DA ’KORONAVİRÜS’ PROTESTOLARI BAŞLADI
İran'da Covid-19 (koronavirüs) salgınının hızla yayılmasının ardından çok sayıda insan, hastanelerde bulunan yakınlarının daha güvenli başka hastanelere nakledilmesini istedi. Birçok hasta yakını, hastane önlerinde protesto gösterisi düzenledi. İran’da hızla yayılmaya başlayan Covid-19 (koronavirüs) salgınına karşı kentlerdeki hastanelerin tıbbi müdahale konusunda yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden oldu.
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İran'ın Gilan eyaletindeki Lahican kentinde bulunan Sayyed al-Shohada Baskiyagorab Hastanesi’nde, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Merkezi (Kanser Merkezi) önünde yürüyüş yapıldı. Hasta yakınları, koroner kalp hastalığı hastalarının başka hastanelere nakledilmesini talep etti.
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TÜRKİYE'DEN MADDE MADDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, il emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları, il göç müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderildi.
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Buna göre, İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkan veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkari/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatıldı.
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Bu kapsamda İran ile kara hudut kapılarından 17.00 itibarıyla İranlıların ve diğer yabancıların yurda girişine izin verilmiyor. İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye gelen İranlılar ve yabancı ülke vatandaşları, havalimanı sınır kapılarından saat 20.00 itibarıyla yurda alınmayacak.
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Başka ülkeler üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye gelen İran vatandaşları sağlık birimlerine yönlendirilecek, verilecek karar doğrultusunda işlem yapılacak.
Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşlar ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri kontrol edilecek.
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Pasaport çipi incelemesiyle anılan ülkelere seyahat yaptıkları tespit edilenler sınır kapılarında oluşturulan kontrol noktalarında muayene ettirilecek, sağlık birimlerinin vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak. Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
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İran'dan Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları, oluşturulacak kontrol/muayene alanlarında tek tek muayene edilecek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslara göre işlemleri yapılacak.
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Sınır kapılarındaki yolcularda tespit edilen semptomlar veya riskler her düzeydeki sorumlular tarafından sürekli takip edilerek, şüpheli her vakada Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bilgilendirilerek, Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrultusunda hareket edilecek.
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Türkiye'den hava yoluyla İran'a geçecek vatandaşlara hudut kapılarında İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Türkiye'nin aldığı tedbirlerle ilgili bilgi verilerek, Türkiye'ye geri girmek istediklerinde alınan tedbirlere muhatap olabilecekleri hatırlatılacak.
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Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da sınır kapılarındaki şüpheli vakaların nakil, tespit, müdahale ve tedavisi için başta hastanelerde olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin planlaması yapılacak.
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İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen/değerlendirilen düzensiz göçmenlere ilişkin tedbirlere de genelgede yer verildi.
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ÜRDÜN'DEN İRAN VE GÜNEY KORE'YE YASAK
Ürdün hükümet sözcüsü Emced el-Adayile yaptığı yazılı açıklamada, "İran ve Güney Kore'de Kovid-19'a yakalanan vakaların sayısının artması üzerine bu virüse karşı alınan ek önlemler bugün uygulanmaya başlandı." ifadelerine yer verdi. Hükümetin, geçici önlemler kapsamında hastalığın ana vatanı Çin başta olmak üzere İran ve Güney Kore'den gelen yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişlerinin engellenmesine karar verdiğini belirten Adayile, bu ülkelerden gelen Ürdünlülerin ise iki hafta boyunca karantinada tutulacağını kaydetti
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KUVEYT KORONAVİRÜS NEDENİYLE İRAN'DAN GELEN GEMİLERİN GİRİŞİNİ ENGELLEDİ
Kuveyt Limanlar Kurumu, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölümlere neden olmasının ardından bu ülkeden gelen gemilerin ikinci bir emre kadar girişinin engellendiğini duyurdu.
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Kuveyt resmi ajansının (KUNA) haberine göre, Kuveyt Limanlar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kararın kurum tarafından Kovid-19 salgınının ülkeye girişini engellemek için alınan önlemlerin bir parçası olduğu belirtildi. Kuveyt Hava Yolları dün İran'ın Meşhed kentinden 700'den fazla kişinin tahliye edilmesi için çalışmaların başladığını açıklamıştı.
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PAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN İRAN'A SINIRLARINI KAPATTI
İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükselmesinin ardından Pakistan, Taftan'daki İran sınırını kapattı. Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziaullah Langove yaptığı açıklamada, İran'daki korona virüsünden kaynaklı ölümlerin ardından sınırın yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Belucistan eyaleti Başbakanı Jam Kamal Alyani de Taftan'daki Pakistan-İran sınır bölgesinde 100 yataklı bir çadır hastanesi kurulması için çalışmalara başlandığını belirtti.
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İran Meşhed Türk Başkonsolosluğundan alınan bilgiye göre; İran ile Türkmenistan arasındaki Lotf Abad, Serakhs, İnceburun (Pol) ve Bajgiran sınır kapılarının bu sabah Türkmenistan tarafından, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatıldığı öğrenildi.
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Türkiye’den gelen TIR’ların geçişi için de yoğun olarak kullanılan Lotf Abad sınır kapısındaki görevliler, bu sabah itibariyle anılan sınır kapısında 600-700 TIR’ın beklediğini bildirdi ve araçların geri gönderileceği belirtildi. Sınır kapılarının Türkmenistan tarafından kapatıldığı ve yeniden açılacağı tarihin henüz belli olmadığı bildirildi.
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KARANTİNA GEMİSİNDEN BİR YOLCU DAHA HAYATINI KAYBETTİ
Japonya Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şimdiye dek 3 ölüm vakasının meydana geldiği Japonya’dan kötü haber geldi.
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Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlarda bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Kronik hastalığı bulunduğu öğrenilen yolcunun ölüm nedeninin zatürre olduğu kaydedilirken, korona virüsünden enfekte olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
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3 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Japonya'da şu ana kadar 2'si karantina altına alınan Diamond Princess gemisinden olmak üzere toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son vakanın kaynağının korona virüsü olduğunun netleşmesi halinde, virüs kaynaklı ölümler 4'e çıkacak.
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İRAN KORONAVİRÜSLE İLGİLİ TEDBİRLERİ ARTIRIYOR
İran hükümeti, ülkede 43 kişiye bulaşan ve 8 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok eyalette eğitime ara verdi, sanatsal faaliyetleri erteledi, türbeleri ve müzeleri ziyarete kapattı.
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede vaka sayısı 43, ölü sayısı da 8'e çıktı. Cihanpur, yeni vakaların yedisinin Kum, dördünün Tahran, ikisinin Gilan, birinin Merkezi ve birinin de Mazenderan eyaletinde tespit edildiğini söyledi. Ülke genelinde müzeler ziyarete kapatıldı, sınavlar ertelendi.
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Merkezi, Hemedan, Zencan, Elburz, Kürdistan, Mazenderan, Gülistan, Kazvin, Gilan, Erdebil, Tahran, Kirman, Kum, Simnan, Doğu Azerbaycan, Loristan ve Batı Azerbaycan gibi eyaletlerde okullar ve üniversiteler tatil edildi. Eyaletlerin bazılarında eğitime 2 gün ara verilirken, bazılarında da okullar hafta sonuna kadar kapalı olacak.
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Başkent Tahran’da dışarı çıkanlar, Kovid-19'dan korunmak için maske ve eldiven kullanmaya başladı. Kentin en kalabalık yerlerinden biri olan Veli Asr Meydanı’ndaki yoğunluğun az olması dikkati çekiyor. Metrolardaki yoğunluğun da normal zamanlara göre azaldığı ve daha önce yer bulunamayan vagonların boş olduğu göze çarpıyor. Eczanelerde dezenfekte edici jel, maske ve benzer ürünler ise bulunamıyor.
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Sağlık Bakanlığı, halka ücretsiz maske dağıtılacağını ve bunun için maske üreten fabrikaların 24 saat tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı. Virüsün bu ülkedeki ana merkezi olan Kum kentinin karantinaya alınmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmazken, buradaki türbeler ziyarete kapatıldı. Kentteki din adamlarının bazıları bu karara itiraz etti. Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve test sonuçları negatif çıkan Tahran İl Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi de vaka sayısının artması halinde başkent Tahran’ın karantinaya alınabileceğini söyledi.
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Tahran Belediyesi, aralıksız olarak toplu taşıma araçları ve metro vagonlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Sait Nemeki, Kum kentinde hayatını kaybedenlerden birinin iş adamı olduğunu ve ticaret amacıyla Çin'e gidip geldiğini söyledi. Nemeki ayrıca Kovid-19'u, ulusal seferberlikle yeneceklerini ve halktan kendilerine destek vermesini istedi.
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İSRAİL'DEN JAPONYA VE GÜNEY KORE'YE YASAK
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Japonya ve Güney Kore'den gelen yabancıların İsrail'e girişine izin verilmeyeceği belirtildi.
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Tel Aviv yönetimi daha önce de Çin, Singapur, Tayland'ın yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau özel idare bölgelerini ziyaret eden yabancıların İsrail'e girişini yasaklamıştı. Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 8-15 Şubat'ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 7 kişide ülkelerine döndükten sonra Kovid-19'a rastlandığı duyurulmuştu.
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Söz konusu kafileyle görüşen 200'e yakın İsrailli öğrenci kendi evlerinde karantina altına alınmıştı. İsrail, dün Güney Kore'nin başkenti Seul'den uçakla gelen yaklaşık 200 kişinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na girmesine izin vermemişti.
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İSRAİL'DEN KARANTİNA HAMLESİ
İsrail ordusunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyabilecekleri endişesiyle ülkedeki çoğunluğu turist olan 200 Güney Koreliyi bir askeri üste karantina almaya hazırlandığı bildirildi. Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv yönetiminin, İsrail ve Filistin'i ziyaret eden 77 kişilik Güney Koreli turist kafilesinden 7 kişide ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edilmesinin ardından, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik önlem almaya karar verdiği belirtildi. Haberde, İsrail'deki çoğunluğu turist olan 200 Güney Korelinin, Batı Kudüs yakınlarındaki Har Gilo askeri üssünde karantinaya alınacağı ifade edildi.
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UMUT VEREN HABER KKTC'DEN GELDİ
ABD'de tıp eğitimi alan ve bu alanda 34 yıl araştırmalar yapan Kıbrıs Türkü Prof. Dr. İbrahim Benter, ürettiği "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli sistemle Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önüne geçebileceğini söyledi.
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KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Benter, tıp eğitimini aldığı ABD ve Avrupa'da yaklaşık 34 yıl bu alanda araştırmalar yaptı. Benter, kalp ve damar problemlerinin tedavisine ilişkin yaptığı eğitim ve araştırmaları dolayısıyla birçok ödüle layık görüldü.
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"Angiotensin-(1-7)" diye bilinen hormonu bulan Benter, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'un durdurulması için kullanılabilecek tedavi yönetimine ilişkin bilgi verdi. Benter, yeni tip koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığını belirterek virüsün özelliklerinin hala tam olarak anlaşılamadığını kaydetti.
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Hastaların hiçbir şey hissetmedikleri için dünyanın değişik yerlerine gittiğine ve virüsü buralara taşıdığına işaret eden Benter, durumun tehlikeli ve şu an için durdurulmasının imkansız olduğunu vurguladı. Kovid-19'a karşı alınan karantina tedbirlerinin yetersiz kaldığının altını çizen Benter, "Yapılması gereken yaklaşım, aşı üretmektir. Bu da çok zor ve zaman alacak bir iştir. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken tek yaklaşım, bu virüs vücudumuza girdikten sonra onu etkisiz hale getirebilmektir." diye konuştu.
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Benter, 1990'lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığı ve "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli bir sistem bulduğunu söyleyerek bunun koronavirüsün durdurulmasında kullanılabileceğini söyledi.
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"ACE2 PROTEİNİ BİR KAPI ROLÜ OYNUYOR"
Geliştirdikleri bu sistem sayesinde birçok hastalığa çare üretildiğini söyleyen Benter, "Bu sistemdeki ACE2 proteini, virüslerin çalışmasında da etkili olabiliyor. Bir virüs vücudumuza girdiğinde, hücrenin içine girebilmesi için ACE2 proteinine bağlanması gerekiyor. Yani ACE2 proteini bir kapı rolü oynuyor. Virüs bu proteine bağlanıyor, hücrenin içine giriyor. Biz bu kapıyı kapatabilirsek ve virüs hücrenin içine giremezse zarar vermesini engelleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
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Benter, ABD'de daha önce yaptıkları çalışmalarda ACE2 proteini önleyicilerle durdurabildiklerini ve bu konuda birçok deney yaptıklarını belirterek "Şu anda bu hastalara yardımcı olabileceğimiz en etkili metot, bu önleyicileri geliştirerek virüsün çalışmasını önlemektir." dedi. Yurt dışından ve Türkiye'den Kovid-19'la ilgili kendilerine danışanlar olduğunu belirten Benter, geçen hafta KKTC'yi ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu konuyu ele aldıklarını söyledi.
Benter, bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa sürede bunların daha da netleşeceğini kaydederek "Bence, koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün." dedi. ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye'deki uzmanların tecrübesinden faydalanılması gerektiğini belirten Benter, "Türkiye burada öncülük yapabilir, hızlıca bir konferans düzenlenebilir ve uzmanlar çağrılabilir. Bir strateji geliştirilerek hızla bir çalışma başlatılabilir." diye konuştu.
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Benter, gelişmiş laboratuvarlarda yapılacak çalışmalarla kısa zamanda çözümler üretilebileceğine dikkati çekerek "Allah'ın yardımıyla tecrübeler bir araya gelirse yapılamayacak bir iş yoktur." dedi. Aylar öncesinde bu konuya dikkat çektiklerini ifade eden Benter, Dünya Sağlık Örgütünü gerekli açıklamayı yapmadığı ve insanları böylesine ciddi bir konuda yeterince bilinçlendirmediği hususunda eleştirdi.
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Benter, gelişmiş laboratuvarlarda yapılacak çalışmalarla kısa zamanda çözümler üretilebileceğine dikkati çekerek "Allah'ın yardımıyla tecrübeler bir araya gelirse yapılamayacak bir iş yoktur." dedi. Aylar öncesinde bu konuya dikkat çektiklerini ifade eden Benter, Dünya Sağlık Örgütünü gerekli açıklamayı yapmadığı ve insanları böylesine ciddi bir konuda yeterince bilinçlendirmediği hususunda eleştirdi.
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Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la çalışmalar yürüten Benter, eğitim ve araştırma konularında birçok ödül aldı.
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AB ÜYELERİNDEN ÇİN'E KOViD-19'LA MÜCADELEDE YARDIM
Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkeler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Çin'e maske, eldiven ve dezenfektan gibi koruyucu ekipman yardımında bulundu. AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Komisyonun yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan ve Slovenya'nın Çin'e 25 bin ton koruyucu ekipman yolladığı bildirildi.
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Ekipmanların Avusturya'dan uçakla Çin'e gönderildiği kaydedilen açıklamada, bunların arasında maske, eldiven, koruyucu kıyafetler ve dezenfektanların olduğu belirtildi.
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AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janes Lenarcic, "Salgınla mücadele etmek için her cephede çaba göstermeliyiz. Avrupa'daki son vakalar uluslararası iş birliğinin önemine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.
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KKTC’DE, KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİNİN TAHLİL SONUCU NEGATİF ÇIKTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 74 yaşındaki kadın hasta G.E’den alınan örnekler negatif çıktı.
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KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, hastanın sonuçlarının Türkiye’den geldiği ve negatif çıktığı kaydedildi.
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AFYONKARAHİRSAR’DA KORONA ENDİŞESİ
Afyonkarahirsar’da İranlı 3 yaşındaki çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedaviye alındı. Valilik, olayın koronavirüsle alakası olmadığını mevsimsel grip olduğunu açıkladı.
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Türkiye’ye 20 gün önce giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğu bu sabah yüksek ateş şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Afyonkarahisar Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye’ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni koronavirüs (covıd-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.
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ÇİN'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA
Hastalık karşıtı çalışmalardan sorumlu yetkililerle video konferans aracılığıyla açıklama yapan Şi, iktidardaki Komünist Partinin salgına karşı mücadelesini "zamanında ve etkili" olarak nitelendirdi.
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Şi, geçen yıl aralık ayından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığın kontrol altına alınabileceği yönündeki yurt dışından gelen umutlu açıklamalara da değinerek “Önleme ve kontrol en kritik aşamada.” diye konuştu. Salgının hala acımasız ve karmaşık bir durumda olduğunu kaydeden Şi, yetkilileri "salgının yayılmasını kararlı bir şekilde engellemeye" çağırdı.
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Şi, salgının kendileri için bir "kriz ve büyük bir sınav" olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.
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Başkentte enfeksiyonun kaynağını kesmek için sağlık personelini Pekin'e konuşlandırma çağrısında bulunan Şi, fabrikaların ve diğer şirketlerin yeniden açılmasına ve düşük gelirli çalışanların istihdam edilmesini sağlamasına yardımcı olmaları gerektiğini dile getirdi. Şi, "Bahar çiftçiliğini etkileyen önemli problemleri acilen çözmeliyiz." dedi.
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Hükümetin, sebze, hayvancılık ve kümes hayvanlarının üretiminin aktif olarak organize etmesinin önemini vurgulayan Şi, ulaşım kanallarındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Cuma gününden bu yana hızla yayılan Kovid-19 salgınından etkilenenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.
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İTALYA'DA SAYI YÜKSELİYOR
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
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Kovid-19 salgınının en çok etkilediği ülkenin kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi'nde bir ölümün daha kayıtlara geçtiği bilgisini veren Borrelli, yeni tip koronavirüsün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığını, bunlardan 3’ünün yaşamını yitirdiğini, son ölen kişinin Cremona kentinden olduğunu dile getirdi. Borrelli, 149 hastadan 25'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, en çok vakanın 110 hastayla Lombardiya Bölgesi'nde olduğunu belirterek, hastalığı ülkeye taşıyarak yayılmasına yol açan "ilk kişi ya da kişilerin" halen tespit edilemediğini söyledi.
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Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da ölen kadının aynı zamanda kanser hastası olduğunu belirtti. Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de kapatıldığı bildirildi.