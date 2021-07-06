Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi! Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri..
Son dakika haberine göre, 1 Temmuz’da başlayan normalleşmenin ardından önceki gün ilk kez toplanan ve koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonunun ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin maaş ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini duyurdu.
Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.
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Koronavirüsle mücadelede tedbirler ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla vaka sayılarının 5 binin altına inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de başlayan Kabine toplantısı yaklaşık 3,5 saatin ardından sona erdi.
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Toplantıda salgının seyri, aşılama çalışmaları, turizm sezonu ele alındı.
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EMEKLİLERE BAYRAM MÜJDESİ
Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan emeklilerimize müjde vermek istiyorum" diyerek bayram ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.
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TERÖRLE MÜCADELE
Erdoğan Kabine toplantısında masaya yatırılan iç ve dış gelişmelerle terörle mücadele konularıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
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Devletin ve milletin güvenliğini tehdit eden tüm terör unsurlarıyla mücadelenin kesintisiz olarak süreceğini vurgulayan Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda yaşanan kritik gelişmeyi paylaştı.
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Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini duyurarak "Bu kişi Türkiye'de bulunduğu dönemde örgütün gizli yapısı içerisinde yer almıştır. Daha sonra örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs zehirlediği beyinleri örgütün karanlık ajandasına alet etmiştir." bilgilerini paylaştı.
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AŞI ÇAĞRISI
Erdoğan, 18 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara aşı randevularının açıldığını anımsatarak herkese aşı olma çağrısında bulunarak şöyle devam etti:
"Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını çizmek istiyorum. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar temizlik, maske, mesafe başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam etmeliyiz."
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MASADAKİ SON TABLO!
Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki günlük Kovid-19 verilerine ilişkin tablosu yenilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından üçüncü doz aşı verilerini de içeren "Günlük Kovid-19" tablosunu paylaştı.
Koca, paylaşımında "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.
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24 SAATTE 4 BİN 418 YENİ VAKA
Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 57,81, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25,23 olarak kayda geçti.Türkiye'de bugüne kadar yapılan birinci doz aşı 35 milyon 883 bin 598, ikinci doz 15 milyon 659 bin 611, üçüncü doz ise 1 milyon 64 bin 526 olmak üzere toplam 52 milyon 607 bin 735 doza yükseldi.
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AŞI EN FAZLA MUĞLA'DA, EN AZ SİİRT'TE YAPILDI
Nüfusa göre en çok aşı Muğla'da yapıldı. Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir izledi.
Nüfusa göre en az aşı yapılan iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.