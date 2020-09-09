Son dakika haberi: Çin'de düzenlenen sosyal mesafesiz koronavirüs toplantısı tepki çekti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs buradan tüm dünyaya yayılarak bir salgına dönüştü. Kendi ülkesinde salgını kontrol altına alan Çin'de devletin tüm üst düzey yetkililerinin katıldığı bir koronavirüs toplantısı düzenlendi. Kalabalık toplantıyı tam bir gövde gösterisine dönüştüren Çin'e dünyadan tepki yağdı.
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Tüm dünya haber ajanslarının Çin'den geçtiği bu fotoğrafları konuşuyor. Dünyadan Çin'e bu görüntüler yüzünden tepki yağıyor!
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Salgının ortaya çıktığı Çin’de hayat fazlasıyla normale döndü.
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Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günlerde çok ağır kayıplar veren ve uzun süre boyunca salgının merkez üssü olan Çin kötü günleri geride bırakmış gibi görünüyor.
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Covid-19 kaynaklı ölümleri durdurmayı başaran Çin'de vaka artışı da yavaşladı ve dünyanın ABD, Hindistan, Meksika gibi ülkeleri salgının yeni merkez üsleri olarak adlandırılmaya başlandı.
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Çin’de 3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı. Toplantıda devlet kademesinin en yetkili isimleri de hazır bulundu.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'in başkenti Pekin'de salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu.
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Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda (Great Hall of the People) düzenlenen toplantıda pandemiyle mücadelede başarı gösteren kişilere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından madalya verildi.
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Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı toplantıdaki katılımcılar arasındaki fiziksel mesafe olmaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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Öte yandan kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen toplantıdaki fotoğraflar Avrupa'da yeni bir tartışma yarattı.
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Ziyaretçilerin etkinlikteki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping toplantıda, başta ABD olmak üzere dünya ülkelerinden ülkesine yapılan salgının yayılmasında payları olduğu eleştirilerini reddederek, ülkesinin hızlı karar alma mekanizmalarıyla salgının yayılmasını önlediğini iddia etti.
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Koronavirüs salgını dünyada 'Çin'in Çernobil'i' olarak adlandırılmış, tıpkı Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi düyanın Çin'e olan güvenini kaybedeceği ve bir daha kazanamayacağı iddia edilmişti.
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Xi Jinping ise Çin'in insanlığa olan dayanışma azmi, verdiği doğru kararlar ve şeffaflık politikaları sayesinde dünyada 10 milyonlarca insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğunun altını çizdi.
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Toplantıda Çin'in koronavirüs konusunda en yetkili ismi olan ve salgın sırasındaki çalışmalarıyla öne çıkan tıbbi danışmanı olan Zhong Nanshan'a devlet Başkanı Xi tarafından 'Cumhuriyet Madalyası' verildi.
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Bu madalya Çin'in en yüksek onur derecesi.
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Toplantıda Çin'in koronavirüsle mücadelesinde ön saflarda yer alan yetkililer ödüllendirilirken Covid-19 salgınını dünyaya ilk duyuran isimlerden olan ve virüs yüzünden hayatını kaybeden fedakar doktor Li Wenliang'ın ismi ise hiç anılmadı.