MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Çin'de düzenlenen sosyal mesafesiz koronavirüs toplantısı tepki çekti
GeriDünya Son dakika haberi: Çin'de düzenlenen sosyal mesafesiz koronavirüs toplantısı tepki çekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-DHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 12:17 | 

Son dakika haberi: Çin'de düzenlenen sosyal mesafesiz koronavirüs toplantısı tepki çekti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs buradan tüm dünyaya yayılarak bir salgına dönüştü. Kendi ülkesinde salgını kontrol altına alan Çin'de devletin tüm üst düzey yetkililerinin katıldığı bir koronavirüs toplantısı düzenlendi. Kalabalık toplantıyı tam bir gövde gösterisine dönüştüren Çin'e dünyadan tepki yağdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tüm dünya haber ajanslarının Çin'den geçtiği bu fotoğrafları konuşuyor. Dünyadan Çin'e bu görüntüler yüzünden tepki yağıyor!

2
Abone Olgoogle-news

Salgının ortaya çıktığı Çin’de hayat fazlasıyla normale döndü.

3
Abone Olgoogle-news

Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günlerde çok ağır kayıplar veren ve uzun süre boyunca salgının merkez üssü olan Çin kötü günleri geride bırakmış gibi görünüyor.

4
Abone Olgoogle-news

Covid-19 kaynaklı ölümleri durdurmayı başaran Çin'de vaka artışı da yavaşladı ve dünyanın ABD, Hindistan, Meksika gibi ülkeleri salgının yeni merkez üsleri olarak adlandırılmaya başlandı.

5
Abone Olgoogle-news

Çin’de 3 bin kişilik pandemi ile mücadele toplantısında sosyal mesafe hiçe sayıldı. Toplantıda devlet kademesinin en yetkili isimleri de hazır bulundu.

6
Abone Olgoogle-news

Salgının ortaya çıktığı Çin'in başkenti Pekin'de salgınla mücadele eden kişilerin ödüllendirildiği 3 bin kişilik etkinliğe katılanlar arasında fiziksel mesafe olmaması ülkede ve dünyada tepkilere neden oldu.

7
Abone Olgoogle-news

Başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda (Great Hall of the People) düzenlenen toplantıda pandemiyle mücadelede başarı gösteren kişilere Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından madalya verildi.

8
Abone Olgoogle-news

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı toplantıdaki katılımcılar arasındaki fiziksel mesafe olmaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

9
Abone Olgoogle-news

Öte yandan kentte virüs tedbirleri hala sıkı bir şekilde uygulanmasına rağmen toplantıdaki fotoğraflar Avrupa'da yeni bir tartışma yarattı.

10
Abone Olgoogle-news

Ziyaretçilerin etkinlikteki kaygısız davranışları ise hem Çin’de hem de dünyada çeşitli tartışmalara neden oldu.

11
Abone Olgoogle-news

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping toplantıda, başta ABD olmak üzere dünya ülkelerinden ülkesine yapılan salgının yayılmasında payları olduğu eleştirilerini reddederek, ülkesinin hızlı karar alma mekanizmalarıyla salgının yayılmasını önlediğini iddia etti.

12
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını dünyada 'Çin'in Çernobil'i' olarak adlandırılmış, tıpkı Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi düyanın Çin'e olan güvenini kaybedeceği ve bir daha kazanamayacağı iddia edilmişti.

13
Abone Olgoogle-news

Xi Jinping ise Çin'in insanlığa olan dayanışma azmi, verdiği doğru kararlar ve şeffaflık politikaları sayesinde dünyada 10 milyonlarca insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğunun altını çizdi.

14
Abone Olgoogle-news

Toplantıda Çin'in koronavirüs konusunda en yetkili ismi olan ve salgın sırasındaki çalışmalarıyla öne çıkan tıbbi danışmanı olan Zhong Nanshan'a devlet Başkanı Xi tarafından 'Cumhuriyet Madalyası' verildi.

15
Abone Olgoogle-news

Bu madalya Çin'in en yüksek onur derecesi.

16
Abone Olgoogle-news

Toplantıda Çin'in koronavirüsle mücadelesinde ön saflarda yer alan yetkililer ödüllendirilirken Covid-19 salgınını dünyaya ilk duyuran isimlerden olan ve virüs yüzünden hayatını kaybeden fedakar doktor Li Wenliang'ın ismi ise hiç anılmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi