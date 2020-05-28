Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırıldı. Erdoğan ayrıca 1 Haziran itibari ile lokantalar ve kafelerin açılacağını da duyurdu.
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta alınan yeni kararları şöyle sıraladı:
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ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI KALDIRILDI
Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.
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KAMU PERSONELİ NORMAL MESAİYE BAŞLAYACAK
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.
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Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
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65 YAŞ ÜSTÜNE KISITLAMA DEVAM
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.
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18 YAŞA İNDİRİLDİ
3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.
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Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.
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RESTORANLAR AÇILIYOR
1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.
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Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.
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PLAJLAR FAALİYETE GEÇİYOR
Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.
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Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
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Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.
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Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Hazarin'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.
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Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.
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Sürücü kursları 1 Hazarin'dan itibaren hizmet verecektir.
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SOKAĞA KISITLAMASI BU HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” ile ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.
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Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.