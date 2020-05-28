Son dakika haberi: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı mı?

SOKAĞA KISITLAMASI BU HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” ile ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.