Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eğitim takvimi Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak

FAHRETTİN KOCA EN SON NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPTI? 22 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde video konferans yönetimiyle katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.



Alınan kararlardan birinin doğrudan kurulla ilgili olduğunu ifade eden Koca, bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelerin, gelecek çarşambadan itibaren gerekli şartlar sağlanarak yüz yüze yapılacağını belirtti.



Kurban Bayramına ilişkin Koca, şunları kaydetti: