Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Eğitim takvimi Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor. Koronavirüsle mücadelede alınacak tedbirlerin değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısında, bu hafta 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ele alınacak. Toplantıda virüsle mücadelede alınması tedbirlerin de masaya yatırılması ön görülüyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili bilgiler.
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Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşiyor. Son olarak 22 Temmuz'da gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklamada bulunarak, virüsle mücadelede bayram boyunda dikkat edilmesi gereken hususları duyurmuştu. Okulların açılış tarihinin ele alınacağı bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nda eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos'ta başlayıp başlamayacağı istişare edilecek. Toplantının 12 Ağustos Çarşamba günü yapılması bekleniyor.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu haftalık olarak toplanıyor. Genellikle çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu'nda bu hafta okulların açılış tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği değerlendirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.
Bilim Kurulu Toplantısı yarın yani çarşamba günü gerçekleşecek.
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FAHRETTİN KOCA EN SON NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPTI?
22 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesinde video konferans yönetimiyle katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yaptı.
Alınan kararlardan birinin doğrudan kurulla ilgili olduğunu ifade eden Koca, bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmelerin, gelecek çarşambadan itibaren gerekli şartlar sağlanarak yüz yüze yapılacağını belirtti.
Kurban Bayramına ilişkin Koca, şunları kaydetti:
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"Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var."