Son dakika haberi: Ankara'nın ortasında 'günah şehri' Kocalarımızı kurtarın

‘BİZ ÇALIŞIYORUZ, ONLAR EĞLENİYOR’ Beypazarı’nın yanı sıra yakın bölgedeki ilçe ve illerde oturan erkeklerin gözde yeri olan mekânın hikâyesi ise köylü kadınların “Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler. Bizi tarlada çalıştırıp, kendileri burada eğleniyorlar” şikâyetiyle son buldu.