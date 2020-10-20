Son dakika haberi: Açık cezaevi izinleri uzayacak mı? AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan açıklama
Açık cezaevi izin günleri Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren, Adalet Bakanlığı’nın açık cezaevlerinde ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresinin kasım sonunda dolması beklenirken, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan son dakika açıklama geldi. Bostancı, yaptığı değerlendirmede, Meclis'in açık cezaevlerinde süre uzatımına sıcak bakıldığını ifade etti. Peki, açık cezaevi izinleri uzayacak mı? İşte, açık cezaevi izinlerinin uzatılması hakkında bazı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Açık cezaevi izinleri uzatılma süreci, binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. AK Parti TBMM Grup Başkanı Bostancı, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetki verilmesine Meclis'in sıcak baktığı bildirildi. Açık ceza infaz kurumlarında daha önce de izin sürelerinin 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmişti. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
AÇIK CEZAEVİ İZİN SÜRELERİ UZATILDI MI?
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti.
Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.
3
Abone Ol
2 AY SÜREYLE UZATILMIŞTI
Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık cezaevinde bulunan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını bildirilmişti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin 30 Eylül'de sona ereceği hatırlatılmıştı
4
Abone Ol
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen izin sürelerinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin öneride bulunduğu belirtilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği ifade edilmişti.
5
Abone Ol
Adalet Bakanlığı, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüleri, ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 31 Mayıs'a kadar Kovid-19 iznine göndermişti.
İzin sürelerinin sona erdiği 31 Mayıs'ta, Sağlık Bakanlığı, riskin ortadan kalkmaması sebebiyle bu sürenin uzatılması önerisinde bulunmuş, hükümlülerin izin süreleri önce 31 Mayıs'tan itibaren 2 ay, daha sonra 31 Temmuz'dan itibaren 2 ay uzatılmıştı.