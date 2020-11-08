Son dakika haberi: ABD’nin seçimde tercihi Joe Biden oldu! Trump yenilgiyi kabul etmiyor

Biden, "Arkadaşlar bu ülkenin halkı konuştu. Bize çok net bir zafer verdiler, ikna edici bir zafer verdiler. Halkımız için bir zafer. Bunu en çok oyla aldık, ulusumuzun tarihindeki en fazla oy. Tam 74 milyon oy. Beni şaşırttı bu durum. Dünyanın her tarafında öyle bir mutluluk, umut ve inanç gördük ki daha iyi bir yarın için... Bana verdiğiniz güvenle öyle bir başkan olacağım ki birleştirmeye odaklanacağım, eyaletleri kırmızı ya da mavi olarak değil sadece birleşik devletleri göreceğim."