Son dakika haberi: 81 ilde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geldi mi? İşte 65 yaş üstü kısıtlama olan illerin listesi

HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI VAR? MARDİN: Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.



MUĞLA: Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.



Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."YALOVA: Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 18 yaş altı bireylerin sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Meclisi, Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.



Toplantıda, 65 üstü vatandaşların 09.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin saat 20.00'den sonra yanlarında aileleri olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.Ayrıca İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Kovid-19 salgın tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılması, her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulması kararlaştırıldı.Öte yandan karantina kararına uymayanlar, yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.



Hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinden hareketle izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine karar verildi.



Pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.



İzolasyon süresince yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek, yurt ve pansiyonların güvenliğinin ise 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek.Hakkında ikametinde izolasyon kararı verilmiş geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerle izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, kendilerine tahsis edilen yurtlar veya pansiyonlara yerleştirilecek, bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacak.



Tedbirlere uymayanlar hakkında para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse adli işlem başlatılması karara bağlandı.