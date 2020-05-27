Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Son dakika haberi: 3 Haziran’dan sonra çok önemli normalleşme adımları atılacak! İşte yeni kararlar...
3 Haziran’dan sonra çok önemli normalleşme adımları atılacak. Bayram sonrası koronavirüs vaka verileri de dikkate alınarak parklar ve sahillerin yeniden ziyarete açılması, İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilmişti. Yeni normal döneme geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı 3 Haziran’a kadar uzatılmıştı.
İL BAZINDA YASAKLAR SÜREBİLİR
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu illerde önümüzdeki bir hafta yeni vaka ve ölüm sayılarına bakılarak adım atılacak. Veriler ve Bilim Kurulu’ndan çıkacak tavsiye kararları da dikkate alınarak 15 şehirde giriş-çıkış yasaklarının 3 Haziran’da kaldırılması planlanıyor.
Virüsün yayılmasında olumsuz bir seyir durumunda ise il bazında yasakların sürebileceği belirtiliyor. Bu şehirlerde de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları’nca il geneli, ilçe veya bölgesel bazda yasaklar uygulanabilecek.
İllerdeki veriler ve salgının yayılma durumuna göre vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak bu alanları kullanabilecek. Risk durumunda İl İdare ve Pandemi Kurulları’nca bu alanlara geçici süreli yasaklar konabilecek.
DENİZE BÖYLE GİRİLECEK
‘Yeni normal’ olarak isimlendirilen koronavirüs sonrası dönemde, hayatımızdaki birçok şey farklı olacak. Bu doğrultuda insanların bir araya geldiği sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılıyor. Turizmin başkenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de benzer bir uygulama başlatıldı ve plaja rastgele havlu serip güneşlenme ya da denize girme dönemi tarih oldu.
9 METREKARELİK KORONA LOCALARI
Konyaaltı Plajı’nda sahile sabitlenen ahşapların etrafı halatlarla sarılarak 9 metrekarelik alanlar oluşturuldu.
PLAJLARA TURNİKELİ GİRİŞ
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında sahilin belediyeye ait halk plajı statüsündeki alanın tamamında özel alanlar oluşturuldu. Yeni hayat düzeninde sahille ilgili bazı yeni kurallar ve yasaklar da getirildi. Sahile gelen her tatilci, soyunma kabinlerinin olduğu noktada bir turnikeden geçecek.
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