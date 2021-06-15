Son dakika haberi: 3. doz koronavirüs aşısı geliyor... Tüm topluma antikor çalışması!

VAKA SAYISI 5 BİN 626 OLDU Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 74 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 795 oldu. Yeni vaka sayısı ise 5 bin 626 olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı tablosuna göre, dün 219 bin 290 test yapıldı, 428 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 336 bin 73’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4 ağır hasta sayısı ise 929 oldu. Dün 4 bin 585 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 5 milyon 206 bin 836’ya yükseldi.