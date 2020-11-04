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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haber: İzmir depreminin 91. saatinde Ayda enkaz altından sağ çıkmıştı.. Tüyleri diken diken eden detaylar
GeriGündem Son dakika haber: İzmir depreminin 91. saatinde Ayda enkaz altından sağ çıkmıştı.. Tüyleri diken diken eden detaylar
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Musa KESLER - Ece ÇELİK - Gizem KARAKIŞ
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 20:20 | 

Son dakika haber: İzmir depreminin 91. saatinde Ayda enkaz altından sağ çıkmıştı.. Tüyleri diken diken eden detaylar

Son dakika haberi... Ayda'nın mucize kurtuluşu ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in haberleri Tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğdu. Peki Ayda, 91 saat boyunca enkaz altında açlığa ve susuzluğa nasıl dayandı? AKUT Başkanı da konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da paylaştığı mesajında “Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah´a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum” dediği Ayda Gezgin ve ailesiyle ilgili merak edilen soruların cevapları...

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1AYDA NASIL BAŞARDI
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AYDA NASIL BAŞARDI?

Enkazdan saatler sonra gülerek çıkan 3 yaşındaki Ayda, tüm ülkeyi sevince boğdu. Peki Ayda, 91 saat boyunca enkaz altında aç ve susuz bu kadar sağlam kalmayı nasıl başarmıştı?

2Recep Şalcı (AKUT Başkanı):
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Recep Şalcı (AKUT Başkanı):

Enkazda tamamen şans eseri küçük boşluklar oluşur. Ayda ve Elif de bu şekildeki boşluklarda kaldıkları için hayata tutunabildiler. Bu boşluklar koltuk, çekyat gibi unsurlarla oluşan yaşam alanları değil tamamen yıkılma sırasında kendiliğinden oluşan boşluklar. Ev eşyalarının bir çekeri yoktur. Hangi yüke ne kadar dayanacakları bilinemez. Eğer bina sağlamsa, yapısal sorun yoksa dolap, gardırop gibi eşyalar devrilirken masa ve koltuk sizi koruyabilir. Ama bina çöküyorsa bu malzemeler yaşam üçgeni oluşturmaz. Çünkü sadece tavan değil taban da çöküyor. Bu tür boşluklar bazen oluşur ama tamamen tesadüftür bu.

3Prof. Dr. Osman Bektaş (Deprem Uzmanı):
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Prof. Dr. Osman Bektaş (Deprem Uzmanı):

Bilinçli hareket edebilmek elbette önemli ama depremde çöken yapılarda kurtuluşlar tamamen tesadüftür.

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Mehmet Güllüoğlu (AFAD Başkanı):

Yaşam üçgeni olarak adlandırılan durumda birine ulaşmak daha kolaydır tabi. Ama bizim için önemli olan binaların sağlam olmasıdır.

5Orhan Parlak (Arama Kurtarma Uzmanı):
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Orhan Parlak (Arama Kurtarma Uzmanı):

Yaşam üçgeni yıkımda doğal sürecinde oluşur. İnsanın bilinçli olarak yapabileceği bir şey değildir. Yıkım anında genel olarak koltuk, çekyat gibi eşyaların etrafında oluşur. Temel kural olarak da ‘çök-kapan-tutun’ tedbiri tavsiye edilir.

6Semra Akkuş (Çocuk Doktoru):
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Semra Akkuş (Çocuk Doktoru):

“Çocukların ezilme sendromuna yetişkinlere göre daha dayanıklı oldukları biliniyor. Kas yüzeyleri daha az olduğu için kas yıkımı daha az oluyor ve eğer kafalarından darbe almadılarsa çocuklar daha uzun süreler bu duruma dayanabiliyor. Daha enkazdayken damar yolu açılıp serum takılma sebebi de budur. Çocuğun o anda damarları büzüşmüş durumda. Hızla damar açılmaya çalışılıyor, serum veriliyor ve vücut şoktan ve ezilme sendromunda korunmaya çalışılıyor. Ayda’nın 90 saati aşkın enkazda kalması ve bu kadar sağlıklı görünmesi bir hekim olarak beni de şaşırttı.”

7TAŞINMAK İÇİN EV ARIYORLARDI
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TAŞINMAK İÇİN EV ARIYORLARDI

Ayda’nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babası Uğur Keskin’in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı. Fidan Keskin Gezgin mağaza müdürüydü. Pandemi nedeniyle evden çalışıyordu. Depremin olduğu gün eşini işe uğurlamış, Ayda ile birlikte evde kalmıştı. Ailecek en büyük zevkleri, gönül verdikleri Beşiktaş’ın maçlarını izlemekti. Deprem Fidan Keskin Gezgin’i eşinden ve canından çok sevdiği yavrusundan koparttı. Ailenin yakınları, “Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi” dedi.

8ANNE ÖLDÜ
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ANNE ÖLDÜ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rızabey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Türkiye’yi sevindirdi ancak annesinden acı haber geldi. Anne Fidan Gezgin’in cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

9Erdoğan: Mucizenin adı Ayda
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Erdoğan: Mucizenin adı Ayda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayda Gezgin’in hastanede çekilen ilk fotoğrafını paylaşarak “Geçmiş olsun güzel yavrum” dedi.

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Erdoğan, mesajında “Mucizenin adı Ayda. 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah´a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: “91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağ olun, var olun!”

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Ayda’nın enkazdan gülen gözlerle çıkması Türkiye’yi sevince boğdu. Sosyal medyada Ayda’nın kurtulma anlarını gösteren fotoğraf ve videolar binlerce kez paylaşıldı. Ayda ayran isteyince, kaldırıldığı hastanenin yanındaki lokantalara sipariş yağdı. Türk siyasetine yön verenler ise sosyal medya hesaplarından şu mesajları paylaştılar:

12CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Umut küçük bir çocuk, onu hep birlikte büyüteceğiz. Hoşgeldin güzel kızım Ayda...”

13Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

“4 yaşındaki güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun.”

14Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

“Elzem, Ezel, İdil, İnci, Elif ve şimdi de Ayda! Çok şükür Rabbime. Her mucize, bir umuttur. Kalbimiz ve dualarımız İzmir’de”

15İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

“Hep birlikte kocaman bir umuda sımsıkı sarılıyoruz. Bugün de yüreklerimiz, 91 saat sonra kurtarılan 4 yaşındaki Ayda kızımızın müjdesiyle ısındı. Kurtarma ekiplerimiz büyük bir inançla tarih yazıyorlar. Allah’ım sana şükürler olsun.”

16Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

“Bugün umudun, inancın ve azmin adı Ayda. Hamdolsun.”

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Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile birlikte dün Ayda’yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

18HASTANEDEN SON AÇIKLAMA
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HASTANEDEN SON AÇIKLAMA

Hastaneden bu sabah yapılan açıklamada, minik Ayda’nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

19BİR MUCİZE DE ELİF...
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BİR MUCİZE DE ELİF...

Depremde yıkılan binaların enkazından 65'inci saatte kurtarılan Elif Perinçek (3) ile 91'inci saatte kurtarılan Ayda Gezgin (3) acıyı mutluluğa dönüştürdü.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Çakmak Yılmaz, “Erişkinlere nazaran çocuklarda adrenalin deşarjı sonrası tepkisiz dönem daha uzun sürüyor” dedi.

20AYDANIN BABASI, KARDEŞİ VE BAKAN KURUM CENAZEDE
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AYDA'NIN BABASI, KARDEŞİ VE BAKAN KURUM CENAZEDE

Ayda’nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) son yolculuğa uğurlandı. Cenazeye Ayda'nın babası, kardeşi ve Çevre-Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

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