Son dakika haber: AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2020 AÖF anadolu.edu kayıt ekranı
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ederken kayıt tarihleri için son dakika açıklama geldi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, cuma günü sona ermesi beklenen Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. AÖF anadolu.edu kayıt ekranı https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yapacak olan öğrenciler, AÖF kayıt yenileme ücretini Ziraat Bankası aracılığı ile yatıracaklar. İşte, 2020 2021 AÖF kayıt yenileme tarihinde son gün.
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5 Ekim’de başlayan ve 16 Ekim'de sona ermesi beklenen 2020 2021 AÖF ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıt kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre önümüzdeki hafta cumaya kadar uzatıldı. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayamayan binlerce AÖF öğrencisi 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri çevrimiçi (online) başvuru ve kayıtlarını anadolu.edu üzerinden gerçekleştirecekler. Kayıt işlemleri için e-devlet şifresi kullanılacak. İşte, ayrıntılar.
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AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ UZATILDI
Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.
Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.
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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
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(Ders seçiminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.):
İnternet Bankacılığı ile Ödeme:
ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız):
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Mobil Bankacılık ile Ödeme:
Kayıt yenilemenin son günü İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır. Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.:
Kayıt yenileme ile ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.:
Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.: