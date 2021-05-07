Son dakika deprem mi oldu? 7 Mayıs Kandilli son depremler haritası
Son depremler 7 Mayıs tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Muğla'nın da listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Mayıs 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:30:05 39.4683 37.4387 5.0 -.- 2.6 -.- KORUBASI-ULAS (SIVAS)
05:56:50 38.2252 38.6852 5.0 -.- 1.8 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)
04:52:05 38.2797 38.8275 8.4 -.- 1.8 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)
04:36:44 36.4545 27.0865 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:34:32 36.4158 27.0887 9.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:29:28 36.5788 26.8577 12.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:21:59 36.4513 27.1373 7.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:53:35 38.6073 40.8030 13.7 -.- 1.8 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL)
01:36:50 39.0238 27.8145 17.4 -.- 1.9 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
01:32:48 37.4993 27.1713 9.4 -.- 1.3 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
00:56:35 36.5015 27.1267 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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