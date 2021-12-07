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Haber Giriş: 07 Aralık 2021 - 07:19 | 

Son dakika deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Aralık 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

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Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 7 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
27 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

7 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
05:08:07 37.8030 27.1365 7.2 -.- 3.6 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:05:18 36.9465 27.4925 28.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
03:47:43 40.7448 29.2530 14.0 -.- 1.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
03:41:28 38.8820 43.6492 17.2 -.- 1.7 -.- KELLE-(VAN)
03:06:40 38.2642 38.2480 18.8 -.- 1.4 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
02:05:48 36.4562 28.6892 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:48:42 40.5232 33.0112 8.3 -.- 1.8 -.- OZLU-ORTA (CANKIRI)
00:56:43 39.8875 40.7882 9.3 -.- 2.8 -.- ABDALCIK-ASKALE (ERZURUM)
00:53:13 38.8885 29.1847 2.9 -.- 2.1 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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ERZURUM Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı personeli deprem tatbikatı yaptı.

JÖAK ile Erzurum ve Rize’de konuşlu JAK timleri, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) enkazda arama kurtarma eğitimi aldı. Jandarma Genel Komutanlığı eğitmenlerinden yaklaşık 1 hafta süreyle enkazda arama ve yaralı kurtarma konusunda bilgilendirilen JÖAK ve JAK, eğitimlerini tatbikatla tamamladı. Erzurum AFAD Müdürlüğü kampüsündeki enkaz alanında senaryoya göre, deprem sonrası enkaz altında kalan kişiyi kurtarmak için JÖAK ve JAK timleri harekete geçti. Timler, kısa sürede ulaştıkları yaralıyı enkazdan çıkararak hastaneye gönderdi.
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