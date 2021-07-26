Son dakika deprem mi oldu? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 26 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 26 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 26 TEMMUZ 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:57:25 38.9380 26.0573 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06:41:37 38.9978 26.1077 6.8 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:40:25 37.8330 26.8582 12.6 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
05:35:05 36.4082 27.0668 9.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:30:58 37.0327 27.4725 4.8 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA)
05:23:55 36.3965 27.1235 8.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:11:35 36.2897 27.1612 24.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:28:36 37.1957 36.4497 9.9 -.- 1.6 -.- BURGACLI-BAHCE (OSMANIYE)
02:50:22 38.9027 28.1557 7.5 -.- 2.0 -.- KAYACIK-GORDES (MANISA)
02:45:07 37.8618 26.9157 7.2 -.- 3.1 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:44:49 36.2957 27.1545 1.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:25:30 37.2735 36.4248 6.7 -.- 2.0 -.- ALIBOZLU-DUZICI (OSMANIYE)
01:11:58 39.1170 36.0945 4.0 -.- 1.2 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
00:31:32 40.0967 42.7190 10.4 -.- 2.2 -.- CARDAKCATI-SARIKAMIS (KARS)
00:02:42 37.1612 36.3668 15.7 -.- 1.2 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE)
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