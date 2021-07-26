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Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 07:39 | 

Son dakika deprem mi oldu? 26 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 26 Temmuz tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 26 Temmuz 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2SON DEPREMLER 26 TEMMUZ 2021

SON DEPREMLER 26 TEMMUZ 2021

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:57:25 38.9380 26.0573 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
06:41:37 38.9978 26.1077 6.8 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
06:40:25 37.8330 26.8582 12.6 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
05:35:05 36.4082 27.0668 9.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:30:58 37.0327 27.4725 4.8 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA)
05:23:55 36.3965 27.1235 8.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:11:35 36.2897 27.1612 24.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:28:36 37.1957 36.4497 9.9 -.- 1.6 -.- BURGACLI-BAHCE (OSMANIYE)
02:50:22 38.9027 28.1557 7.5 -.- 2.0 -.- KAYACIK-GORDES (MANISA)
02:45:07 37.8618 26.9157 7.2 -.- 3.1 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:44:49 36.2957 27.1545 1.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:25:30 37.2735 36.4248 6.7 -.- 2.0 -.- ALIBOZLU-DUZICI (OSMANIYE)
01:11:58 39.1170 36.0945 4.0 -.- 1.2 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)
00:31:32 40.0967 42.7190 10.4 -.- 2.2 -.- CARDAKCATI-SARIKAMIS (KARS)
00:02:42 37.1612 36.3668 15.7 -.- 1.2 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Osmaniye'de yaşanan 4,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaşanan depremin çevre ilçe ve beldelerde de hissedildiğini belirterek, "Yaşanan deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi almadık." dedi.

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Depremin merkez üssü olarak açıklanan Düziçi'ne bağlı Ellek beldesinde de Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, depremin şiddetli biçimde hissedildiğini ifade ederek, "Şiddetli ama kısa süren bir depremdi. Beldemizde şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bilgisi almadık. Ekiplerimiz araştırmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürü Serhat Bulut ise yaptığı yazılı açıklamada, şu ana kadar bildirilen bir hasar kaydı bulunmadığını kaydederek, depremin merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde de olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

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