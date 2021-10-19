Son dakika deprem mi oldu? Antalya, İzmir, Mersin dolaylarında hissedildi! 19 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine Antalya, İzmir, Mersin çevresinde hissedilen deprem sonrası yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 19 Ekim tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de 5,8 şiddetindeki deprem ile listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem, Antalya, İzmir, Mersin ve pek çok ilden hissedildi. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 19 Ekim 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER 19 EKİM 2021
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Antalya ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:18:13 38.9982 26.1673 14.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
08:14:20 40.7282 27.4505 4.3 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
08:00:51 39.0598 26.2123 7.6 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:41:10 35.1308 25.2045 9.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:13:46 36.4277 27.1100 3.5 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:39:34 38.6513 31.6673 13.6 -.- 1.2 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)
06:37:52 38.6257 31.6470 7.5 -.- 1.4 -.- AYRITEPE-YUNAK (KONYA)
05:40:06 35.1068 26.7977 4.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:38:23 37.8533 29.6027 5.4 -.- 1.3 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)
05:15:58 36.5185 27.5005 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
04:10:25 35.6317 32.1022 16.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
03:58:32 38.4552 26.5562 5.2 -.- 1.4 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)
03:56:32 36.4815 27.1085 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:09:07 38.4412 34.0035 20.0 -.- 1.1 -.- AKIN-(AKSARAY)
03:07:30 38.4388 33.9967 8.8 -.- 1.4 -.- AKIN-(AKSARAY)
02:14:08 37.0625 28.5413 17.6 -.- 0.7 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
01:27:38 38.0543 27.2522 7.8 -.- 1.5 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR)
01:23:08 40.2162 31.7363 5.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
01:01:31 35.5925 26.0477 7.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:33:37 38.8842 26.7570 5.4 -.- 2.0 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
00:17:25 35.4472 26.1377 14.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
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