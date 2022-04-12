Son dakika deprem mi oldu? 12 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Nisan 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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01:30:04 39.2985 25.9218 6.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
00:38:04 37.0138 28.3955 4.2 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA)
00:27:00 37.0673 28.3480 2.8 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA)
00:21:04 39.6880 40.6277 6.7 -.- 2.1 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’ta meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 20.38’de, Zonguldak Ereğli’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle, gerek kurduğumuz iletişimde, gerek sahadaki çalışmamızda üzücü bir sonuca rastlanmadı. Hissedilen en küçük deprem bile büyük bir endişe. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti. (DHA)