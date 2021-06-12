Son dakika deprem mi oldu? 12 Haziran Kandilli son depremler haritası
Son depremler 12 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:25:22 38.3797 39.0033 29.4 -.- 2.0 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
08:10:41 36.1067 26.9210 7.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
07:20:54 38.5908 31.2708 5.0 -.- 3.1 3.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
04:39:33 36.4333 27.2212 6.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:32:52 36.3962 27.1933 7.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:03:00 36.3953 27.2305 15.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:00:04 37.8135 26.9790 10.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:33:23 36.4538 27.1367 21.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:26:44 37.9220 26.9135 17.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:23:56 36.4320 27.3232 5.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:09:01 40.7698 29.0973 12.0 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:07:44 36.3692 27.1413 7.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:58:18 38.5582 31.2573 6.5 -.- 2.2 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
02:41:16 37.7352 27.0155 9.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:35:26 40.5043 33.3930 5.0 -.- 1.8 -.- CAPAR-SABANOZU (CANKIRI)
02:16:33 39.5992 26.4407 12.1 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
01:40:50 36.4623 27.1555 8.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:28:27 37.8347 27.4247 21.8 -.- 1.7 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)
01:19:51 36.4133 27.2395 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:17:08 37.7622 27.0252 8.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:15:45 36.4303 27.2518 9.7 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
01:06:10 37.8037 26.3873 9.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:50:35 36.5860 26.9848 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:37:46 36.4783 27.1945 15.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:13:00 36.3702 27.2722 14.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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