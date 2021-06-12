Son dakika deprem mi oldu? 12 Haziran Kandilli son depremler haritası

İZMİR’de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, davanın görüleceği İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Raporda, "Binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Ayrıca yapının daha önce deprem nedeni ile hasar aldığı, bu hasardan sonra projesiz, izinsiz ve kontrolsüz bir tamirat işlemi geçirdiği tespit edildiğinden, bu işlemin de yapının tamamen yıkılmasında etkisi olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.