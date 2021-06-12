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Haber Giriş: 12 Haziran 2021 - 09:38 | 

Son dakika deprem mi oldu? 12 Haziran Kandilli son depremler haritası

Son depremler 12 Haziran tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 12 Haziran 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 
08:25:22 38.3797 39.0033 29.4 -.- 2.0 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
08:10:41 36.1067 26.9210 7.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
07:20:54 38.5908 31.2708 5.0 -.- 3.1 3.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
04:39:33 36.4333 27.2212 6.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:32:52 36.3962 27.1933 7.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:03:00 36.3953 27.2305 15.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:00:04 37.8135 26.9790 10.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:33:23 36.4538 27.1367 21.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:26:44 37.9220 26.9135 17.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:23:56 36.4320 27.3232 5.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:09:01 40.7698 29.0973 12.0 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL)
03:07:44 36.3692 27.1413 7.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:58:18 38.5582 31.2573 6.5 -.- 2.2 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
02:41:16 37.7352 27.0155 9.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:35:26 40.5043 33.3930 5.0 -.- 1.8 -.- CAPAR-SABANOZU (CANKIRI)
02:16:33 39.5992 26.4407 12.1 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE)
01:40:50 36.4623 27.1555 8.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:28:27 37.8347 27.4247 21.8 -.- 1.7 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR)
01:19:51 36.4133 27.2395 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:17:08 37.7622 27.0252 8.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
01:15:45 36.4303 27.2518 9.7 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
01:06:10 37.8037 26.3873 9.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:50:35 36.5860 26.9848 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:37:46 36.4783 27.1945 15.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:13:00 36.3702 27.2722 14.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)



KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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İZMİR’de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, davanın görüleceği İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Raporda, "Binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varılmıştır. Ayrıca yapının daha önce deprem nedeni ile hasar aldığı, bu hasardan sonra projesiz, izinsiz ve kontrolsüz bir tamirat işlemi geçirdiği tespit edildiğinden, bu işlemin de yapının tamamen yıkılmasında etkisi olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

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Ege Denizinde, geçen yıl 30 Ekim’de meydana gelen 6.6’lık depremde, İzmirin Bayraklı ilçesinde 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı’na ilişkin savcılığın talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, davanın görüleceği İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, projedeki beton malzemesi basınç dayanımının 20 megapascal olarak belirlendiği, buna karşılık binadan alınan karot örnekleri üzerinde yapılan ölçümlerde beton basınç dayanımının 8.27 megapascal olduğu sonucuna varıldığı belirtildi. Raporda, binanın yatay yük taşıma kapasitesinin, beton basınç dayanımının projede belirtilenden çok az olması nedeniyle azaldığının altı çizildi.

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