Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 7 Aralık Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 7 Aralık tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan İzmir bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Aralık 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
06:55:33 37.8475 26.7447 13.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06:49:26 37.8648 27.0135 3.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:30:04 38.8193 26.8627 2.3 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:13:44 37.9460 27.1468 9.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:05:56 38.8197 32.7600 13.9 -.- 1.2 -.- YENICEOBA-CIHANBEYLI (KONYA)
05:22:19 38.4108 38.8330 13.8 -.- 1.7 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA)
04:52:28 37.8668 27.0115 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:32:26 37.8520 26.7818 9.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
04:13:28 37.9525 27.1003 22.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:57:41 38.6565 38.0518 5.0 -.- 3.1 3.2 ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)
03:46:30 37.8610 26.9482 15.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:37:16 37.8762 26.8763 12.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:36:48 37.7850 26.8233 13.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:00:34 37.8252 26.7763 12.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
02:41:45 37.6693 27.0112 16.4 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:28:26 37.8820 26.7898 12.7 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI
02:25:14 37.9358 26.7442 17.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
02:02:22 37.6858 27.1555 26.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:38:33 36.6408 31.3998 21.4 -.- 1.7 -.- MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
01:37:45 37.6232 27.1950 5.0 -.- 1.2 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN)
01:35:10 37.9772 27.2853 5.1 -.- 1.6 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR)
01:13:11 38.9765 27.8207 16.1 -.- 1.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
01:12:38 37.8493 26.7458 14.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
00:15:15 37.8768 26.9148 9.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ