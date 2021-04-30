Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 30 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:58:09 35.8678 35.6822 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
06:59:33 37.2293 28.8655 4.4 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
06:22:57 35.9997 35.5890 8.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
06:22:09 37.0067 28.1055 2.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:02:28 36.9402 27.3880 4.7 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:51:43 40.4347 28.9077 4.8 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
05:43:30 36.3377 27.1465 23.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:39:19 35.6295 26.2442 19.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:11:10 36.4575 27.2090 11.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:48:21 36.4588 27.1238 5.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:37:52 37.1697 36.8648 7.8 -.- 1.5 -.- ICERISU-NURDAGI (GAZIANTEP)
04:26:07 36.3492 27.1535 3.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:17:49 34.7700 26.8488 28.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:14:08 36.4543 27.2275 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:06:52 36.4115 27.1855 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:31:14 40.7633 31.5865 4.4 -.- 1.4 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)
02:52:08 37.4567 30.4333 3.3 -.- 1.6 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR)
02:49:54 36.4773 27.2262 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:12:48 39.1867 29.3477 5.0 -.- 2.2 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
01:06:32 36.3757 27.1133 7.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:46:06 34.3177 25.2687 86.2 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)