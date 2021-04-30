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Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 08:19 | 

Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 30 Nisan Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 30 Nisan tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

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1

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 30 Nisan 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

2

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:58:09 35.8678 35.6822 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
06:59:33 37.2293 28.8655 4.4 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI)
06:22:57 35.9997 35.5890 8.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
06:22:09 37.0067 28.1055 2.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:02:28 36.9402 27.3880 4.7 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:51:43 40.4347 28.9077 4.8 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
05:43:30 36.3377 27.1465 23.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:39:19 35.6295 26.2442 19.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:11:10 36.4575 27.2090 11.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:48:21 36.4588 27.1238 5.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:37:52 37.1697 36.8648 7.8 -.- 1.5 -.- ICERISU-NURDAGI (GAZIANTEP)
04:26:07 36.3492 27.1535 3.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:17:49 34.7700 26.8488 28.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:14:08 36.4543 27.2275 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:06:52 36.4115 27.1855 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:31:14 40.7633 31.5865 4.4 -.- 1.4 -.- PIRAHMETLER-(BOLU)
02:52:08 37.4567 30.4333 3.3 -.- 1.6 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR)
02:49:54 36.4773 27.2262 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
01:12:48 39.1867 29.3477 5.0 -.- 2.2 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA)
01:06:32 36.3757 27.1133 7.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
00:46:06 34.3177 25.2687 86.2 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)



KANDİLLİ SON DEPREMLER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim 2020'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporları sonrası hakkında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı, adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün başlatılan operasyonda bugün 7 kişinin daha yakalanmasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

Dün gözaltına alınanlardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 7 şüpheli, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, kendilerinin sorumlu olmadıklarını, çalıştıkları dönemde yetkinin müteahhitte bulunduğunu ve sorumlunun müteahhit olduğunu savundukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli daha aynı suçlamayla adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 8 şüphelinin de işlemlerinin ardından adliyeye sevk olacağı öğrenildi.

4

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında 5 Kasım 2020'de 9 kişi gözaltına alınmış, 7'si tutuklanmıştı.

Dokuz Eylül Üniversitesinden 3 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporunda yıkılan binalarda standartlara uygun olmayan malzeme ve düşük kalite beton kullanıldığı ve projelendirme hataları bulunduğu tespiti sonrası işlem yapılmayan 22 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, 17 kamu görevlisinin dosyaları ayrılmıştı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltı kararı verilen zanlılardan 13'ü dün yakalanmıştı.

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