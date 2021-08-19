Son dakika deprem haritası: Deprem mi oldu? 19 Ağustos Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası
Son depremler haritası içerisine yeni bilgiler eklenmeye devam ediyor. Son depremler 19 Ağustos tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde art arda sarsıntılar yaşayan Ege bölgesinde halen devam eden depremler, bugün Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi...
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 19 Ağustos 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu...
SON DEPREMLER 19 AĞUSTOS 2021
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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07:24:02 40.7863 27.6838 17.3 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI
07:16:45 37.8743 27.2678 8.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI (AYDIN)
06:35:29 38.5213 26.7702 13.8 -.- 2.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
06:11:33 36.5082 27.0950 4.5 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
05:19:56 36.4347 27.1968 11.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
04:45:52 36.9562 27.7988 7.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:41:25 37.0615 29.0523 13.2 -.- 1.6 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:28:22 36.3072 26.9868 16.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
04:00:49 38.3168 26.6868 6.7 -.- 1.2 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR)
03:25:15 40.7388 32.9742 4.5 -.- 1.4 -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI)
02:34:23 40.7327 32.9247 6.3 -.- 2.1 -.- YESILOZ-CERKES (CANKIRI)
02:25:39 37.2695 35.7897 15.8 -.- 1.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA)
02:08:23 38.6125 43.5718 31.0 -.- 1.8 -.- BAKLATEPE-(VAN)
02:07:27 40.8838 43.3828 19.3 -.- 1.8 -.- POLATKOY-ARPACAY (KARS)
00:56:59 41.1798 43.9568 10.5 -.- 2.5 -.- GURCISTAN
00:50:17 41.1778 43.9367 1.9 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN
00:46:02 37.0472 29.0707 12.8 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
00:42:49 40.6610 35.7853 5.0 -.- 1.9 -.- YUVACIK-(AMASYA)
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