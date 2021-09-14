Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberlerine gün içerisinde yenileri eklenirken sarsıntı bölgesinde bulunan vatandaşlar, "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. Depremin merkez üssü ve şiddetine yönelik bilgilendirme Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılıyor.
14 Eylül tarihli son depremler listesi
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.14 06:40:28 37.3558 35.3788 7.4 -.- 2.5 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.09.14 06:24:07 37.3787 35.3322 8.4 -.- 1.6 -.- KUSCUSOFULU-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.09.14 05:46:13 38.9163 26.0382 7.6 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.14 05:22:53 36.6148 28.0975 5.0 -.- 1.2 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.09.14 04:27:44 36.3860 27.0963 16.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.14 04:14:19 36.4258 27.1887 9.5 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.14 04:11:42 38.2360 41.4742 9.1 -.- 2.7 -.- TOSUNPINAR-KOZLUK (BATMAN) İlksel
2021.09.14 04:05:40 38.9202 26.0280 8.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.14 03:46:38 37.4630 35.3665 21.0 -.- 1.5 -.- CERITLER-ALADAG (ADANA) İlksel
2021.09.14 03:43:53 36.4208 27.2972 28.2 -.- 1.5 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.14 02:38:09 39.6572 27.4582 8.7 -.- 2.3 -.- EVCILER-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2021.09.14 02:06:56 36.5452 27.3895 22.9 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.14 00:54:56 37.8350 29.4695 8.7 -.- 1.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.09.14 00:44:22 37.9012 27.0510 9.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.14 00:17:27 38.5438 39.1607 21.2 -.- 1.7 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel