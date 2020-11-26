Son dakika: Cluster-5 virüsüyle ilgili dehşet verici haber.. Ajansların geçtiği son görüntüler korkunç.. 'Zombi' vizonlar topraktan fışkırdı
Son dakika haberler... Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını devam ederken Danimarka'da görülen ve ABD de dahil birçok ülkeye yayılan Cluster-5 virüsüyle ilgili dehşet verici haberler gelmeye devam ediyor. Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yüzünden milyonlarca hayvan itlaf edilmişti. Haber ajanslarının geçtiği son görüntüler ise kabuslara girecek cinsten.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Danimarka'dan gelen bu görüntü tüm dünyayı dehşete düşürdü!
2
Abone Ol
Danimarka'da başlayıp Avrupa ülkelerine ardından da ABD'ye sıçrayan mutasyona uğramış koronavirüs Cluster-5 virüsü dünyanın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
3
Abone Ol
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı kasıp ve Kovid-19 hastalığına yol açan SARS-Cov-2 virüsünün vizonlarda görülen mutasyona uğramış ve daha güçlü olduğu düşünülen hali Danimarka'dan sonra altı Avrupa ülkesine ve ABD'ye de yayılmıştı.
4
Abone Ol
İnsanlara da bulaşmaya başlayan "Cluster-5" virüsü için uzmanlar çok ciddi uyarılar yaparak önlem alınmasını isterken bu yeni mutasyonun daha bulaşıcı ve ölümcül bir salgına dönüşebileceği gibi koronavirüs aşı çalışmalarını da sekteye uğratabileceği açıklanmış yetkililer de bunun üzerine korkunç önlemi hayata geçirmişti.
5
Abone Ol
Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün insanlara bulaşmaya başlaması üzerine yaklaşık 17 milyon vizon itlaf edilmiş ve toplu mezarlara gömülmüştü.
6
Abone Ol
Haber ajanslarının geçtiği son fotoğraflar ise dünyada büyük korkuya sebep oldu. Gömülen vizonların topraktan dışarı çıkması üzerine 'zombi' vizon paniği başladı.
7
Abone Ol
Yaşanan bu olay, ülkede yeni virüs salgınlarının artabileceği endişesine yol açarken bilim insanları durumun çürüme sırasında oluşan gazlar nedeniyle vizon ölülerinin şişmesinin ardından meydana geldiğini söyledi.
8
Abone Ol
Danimarka polis yetkilileri bundan böyle ölü hayvanların yeniden ortaya çıkmasını engellemek için vizonların toprağın 1 metre yerine 2.5 metre derinine gömüleceğini açıkladı.
9
Abone Ol
Ortaya çıkan vizon ölülerinin üzerine yeniden toprak atılırken yetkililer, ölü hayvanlardan insanlara virüs bulaşma riskinin çok düşük olduğunu, ancak tedbir amaçlı olarak toplu mezarların etrafını çitle çevireceklerini açıkladı.
10
Abone Ol
Danimarka yerel medyası ise hayvanların göllere ve yer altı su rezervlerine çok yakın gömüldüğünü ve bunun da içme suyu kaynaklarının kirlenmesi korkusuna yol açtığını duyurdu.
11
Abone Ol
AB'ye bağlı sağlık ajansı, vizon popülasyonları arasında koronavirüs bulaşmasının, virüsün insanlara geçmeden önce hızla mutasyona uğramasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
12
Abone Ol
Bu tür mutasyonlar, virüsün daha bulaşıcı ve daha ölümcül hale gelmesi, üstelik de yeniden enfeksiyon riskini artırması veya ileriye dönük aşıları etkisiz hale getirme riskini de beraberinde getiriyor.
13
Abone Ol
Danimarka çevre ve sağlık yetkilileri, vizonları yakarak imha edilecek sayıda fırın bulunmadığı için milyonlarca hayvanın ülkenin kuzeybatısında bulunan Holstebro kasabası yakınlarındaki askeri arazide toplu mezarlara gömüldüğünü açıklamıştı.
14
Abone Ol
Mutasyona uğramış yeni tip koronavirüse (Kovid-19) Danimarka dışında 6 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi.
15
Abone Ol
Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.
16
Abone Ol
Danimarka'da 220’yi aşkın kişi Cluster-5 adı verilen mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsle enfekte olmuştu.
17
Abone Ol
Ülkenin Kuzey Jutland bölgesinde yaşayan 250 bin kişi de karantina altına alındı.