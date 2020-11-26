Son dakika: Cluster-5 virüsüyle ilgili dehşet verici haber.. Ajansların geçtiği son görüntüler korkunç.. 'Zombi' vizonlar topraktan fışkırdı

İnsanlara da bulaşmaya başlayan "Cluster-5" virüsü için uzmanlar çok ciddi uyarılar yaparak önlem alınmasını isterken bu yeni mutasyonun daha bulaşıcı ve ölümcül bir salgına dönüşebileceği gibi koronavirüs aşı çalışmalarını da sekteye uğratabileceği açıklanmış yetkililer de bunun üzerine korkunç önlemi hayata geçirmişti.