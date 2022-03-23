Son dakika... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Eskişehir çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzey ve batısı ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler paylaşılarak, “Yarın (çarşamba) güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum’un güneydoğu, Siirt ve Şırnak’ın doğu, Van’ın güney ilçelerinde perşembe (24.03.2022) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Antalya çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il merkezi ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -5°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU -4°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kar yağışlı, kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK 2°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 3°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
TOKAT -1°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı
TRABZON 4°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -5°C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -3°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu
GAZİANTEP -1°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT 5°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu