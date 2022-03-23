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Son dakika... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda da kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde bugün kuvvetli fırtına görülecek. Doğu ve güneydoğu kesimlerde ise yoğun kar etkili olacak. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte, Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Mart hava durumu raporu.

1/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Eskişehir çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın kuzey ve batısı ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

2/11MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

3/11DOĞU ANADOLUYA KAR GELİYOR

DOĞU ANADOLU'YA KAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler paylaşılarak, “Yarın (çarşamba) güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum’un güneydoğu, Siirt ve Şırnak’ın doğu, Van’ın güney ilçelerinde perşembe (24.03.2022) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

4/11İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 3°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

5/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Antalya çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il merkezi ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

7/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

8/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -5°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde kar yağışlı, kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK 2°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

9/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 2°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

TOKAT -1°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON 4°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

10/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA 1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -3°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

11/11Son dakika... Bugün hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP -1°C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT 5°C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul