Son dakika... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı (23 Mart il il hava durumu uyarısı)

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağış, Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



KIRKLARELİ 4°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



KOCAELİ 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



