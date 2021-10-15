Son dakika... Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!
Milyonlarca kişinin hayatını kurtaran koronavirüs aşıları ile ilgili ortaya atılan korkunç iddia kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Video kısa sürede yüzlerce defa paylaşılarak viral olurken görüntüler ile ilgili beklenen açıklama geldi.
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde yaklaşık çeyrek milyar insana bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bu çabaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Zira virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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AŞI İÇİN KORKUNÇ İDDİA
Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor. Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken koronavirüs aşıları ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
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SON NOKTAYI KOYDULAR
Deforme olmuş bir bebeğin görüntülerini paylaşan aşı karşıtı bir grup bu duruma koronavirüs aşısının neden olduğunu öne sürdü. Konu ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayan AFP Fact Check ekibi tüm bu iddiaları masaya yatırdı ve elde ettiği kanıtlar ile tabiri caizse konuya son noktayı koydu.
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Ekip tarafından yapılan araştırmaya göre, 10 Ekim 2021'de Güney Kore çevrimiçi platformu Naver Blog'da paylaşılan video pandemiden önce yani koronavirüs aşılarının hayatımızda olmadığı döneme ait.
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HAMİLELER İÇİN UYARI
Uzmanlar ile görüşen AFP ekibi bu tip paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çektiler ve hamile kadınlara 'mutlaka Kovid-19 aşısı olun' uyarısında bulundular.
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EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ
Uzmanlar aşı karşıtlığını körükleyebilecek bu gibi paylaşımların en az virüs kadar tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Zira virüs son dönemde mutasyon konusunda ne kadar maharetli olduğunu hepimize kanıtlamış durumda.
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Başka bir deyişle Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışmanın sonuçları...
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Bilim dünyasından gelen son Haber ile virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.
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Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.
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Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.
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458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.
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Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.