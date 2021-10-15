Son dakika... Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!

SON NOKTAYI KOYDULAR Deforme olmuş bir bebeğin görüntülerini paylaşan aşı karşıtı bir grup bu duruma koronavirüs aşısının neden olduğunu öne sürdü. Konu ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayan AFP Fact Check ekibi tüm bu iddiaları masaya yatırdı ve elde ettiği kanıtlar ile tabiri caizse konuya son noktayı koydu.