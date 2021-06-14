Son dakika haberler: Bir tapınak daha yapıldı! Koronaya tapıyorlar

Hindistan’da virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı. Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı. 11 Haziran’da da Maharashtra eyaletindeki ölü sayısı güncellenmiş ve eksik kayıtlar ülkede bugüne kadar kaydedilen virüs kaynaklı ölü sayısına eklenmişti.