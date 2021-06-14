Son dakika haberler: Bir tapınak daha yapıldı! Koronaya tapıyorlar
Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son dakika gelişmeleri takip edilirken Hindistan'dan oldukça ilginç bir haber geldi. 'Virüsün yeni merkezi' olarak anılan Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 'Korona Tanrıçası' adlı bir tapınak kuruldu.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünyanın her yerine yayıldı. On milyonlarca insana bulaşan virüs dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişinin hayatına mal oldu.
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Pandemi ile birlikte 'eski normal'lerimizi rafa kaldırdık. Milyonlarca insanın hayatını değiştiren virüs Hindistan'da bir tanrıçanın ortaya çıkmasına neden oldu; 'Korona Tanrıçası'
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Pandemiden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ve 'virüsün yeni merkezi' olarak anılan Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde "Corona Mata" (Korona Tanrıçası) adlı bir tapınak kuruldu.
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Hindustan Times'ta yer alan habere göre, Shuklapur köyünde inşa edilen tapınak tamamen çevredeki halkta toplanan paralar ile yapıldı. Taş üzerine kabartmalı olarak işlenen 'Korona Tanrıçası' figürüne ev sahipliği yapan tapınak her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor.
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Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline gelen aynı habere göre, köylüler 'Korona Tanrıçası'nın tüm dünyadaki ölümleri sona erdirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtarabileceğine inanıyor.
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Bu gazeteye konuşan Köylülerden Sangeeta, 'Belki de Tanrıça'nın kutsamasıyla köylüler, köyümüz ve diğer herkes biraz olsun huzura kavuşur' dedi.
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Pandeminin seyrinin ağırlaşması ile, geçtiğimiz haftalarda 'Korona Tanrıçası'na ibadet için başka bölgelerde de tapınaklar inşa edilmişti.
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Benzer tapınaklar Tamil Nadu eyaletinin Coimbatore şehrinde ve Karnataka eyaletinin Madhuvanahalli köyünde de inşa edilmişti.
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Kovid-19'un ilk iki dalgasında acı kayıplar veren ve sağlık sistemi çökme noktasına gelen ülkede son 24 saatte 84 bin 332 vaka kaydedildi. Ülkede 4 bin 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Bu veriler sonrası ülkedeki toplam vaka sayısı 29 milyon 359 bin 155'e, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı ise 367 bin 81'e çıktı.
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Hindistan’da virüs kaynaklı ölümlerde 10 Haziran’da hızlı bir artış gözlemlenmiş ve 6 bin 148 ile bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısına ulaşılmıştı. Ölü sayısındaki bu hızlı yükseliş, Bihar eyaletinde eksik ölüm kayıtlarının toplam ölü sayısına eklenmesi ile açıklanmıştı. 11 Haziran’da da Maharashtra eyaletindeki ölü sayısı güncellenmiş ve eksik kayıtlar ülkede bugüne kadar kaydedilen virüs kaynaklı ölü sayısına eklenmişti.
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Günlük can kaybı sayısı 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a yükselmişti. Hindistan'da günlük vaka sayısı da 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.
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Eksik kayıtların eklenmesi ile ölü sayısındaki artış, uzmanların gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği görüşünü destekler nitelikte.
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Hindistan'da son 24 saatte 121 bin 311 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı son 1 aydır yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor. Ülkede iyileşme oranı yüzde 95,1 olarak kayda geçti.
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Hindistan 30 milyona yakın vaka ile ABD'nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumunda. Can kaybı baz alındığında ise Hindistan en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke.