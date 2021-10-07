Son dakika: Aşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech aşısında liste belli oldu
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken aşı karşıtlarının argümanlarını çürütecek yeni bir haber geldi. Bilim insanları Türkiye'de de kullanılan BioNTech aşısı için ezber bozan açıklamalarda bulundu.
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde 237 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz. Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.
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Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken bilimi görmezden gelen bu grubu hayli üzecek bir haber geldi.
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AŞI KARŞITLARININ 'KANIT'I ÇÖKTÜ
NBC News'ta yer alan habere göre, aşı karşıtlarının en gözde 'kanıtı' çöktü. İsrail'de yapılan araştırma ile koronavirüs aşısları ile kalp rahatsızlıkları arasındaki olası bağlantı mercek altına alındı.
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Sonuçları New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, BioNTech aşısı özellikle genç erkeklerde oldukça nadir görülen bir kalp iltihabı riski artırıyor.
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Ancak bu yönde teşhis konulan vakalar genellikle bu süreci hafif geçiri ve hastaların çoğu devam eden tedaviye ihtiyaç duymadan evlerine gönderildi.
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EN KÖTÜ SENARYO 'YANLIŞ HESAPLAMA' ÇIKTI
Kanada'da ise Kovid-19 aşısı yaptıran kişilerde kalp kası iltihabının görülme riskinin 1000'de 1 olduğunu iddia eden bir makale geri çekildi. Bu karara gerekçe olarak 'yanlış hesaplama' gösterildi.
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İŞTE AŞININ YAN ETKİLERİ
İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.
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Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.
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Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.
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Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.
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Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.
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CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.
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AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTA!
CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Halihazırda kullanımda olan koronavirüs aşılarının Delta'ya olan etkisini mercek altında alan bilim insanları en etkili aşıyı açıkladı. Yeni çalıma ile aşıdaki liste değişti.
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The New York Post'ta yer alan habere göre, ABD'de 50 binden fazla hasta incelenerek yapılan araştırma ile Delta'ya karşı en etkili aşının Moderna olduğu saptandı.
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Aynı araştırmaya göre, Pfizer'ın ürettiği aşı ikinci sırada yer aldı. Daha önce yapılan araştırmalar da bu aşı ilk sırada yer alıyordu.
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
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Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.