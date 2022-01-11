Son dakika Antalya ve Adana'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 Ocak 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Deprem mi oldu sorusu Akdeniz'de yaşanan depremin ardından gündemde yer aldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 04:07'de 6.4 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Derinliği 5,06 km olarak açıklanan deprem, KKTC, Hatay, Konya, Adana, Antalya ve birçok ilden hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 6.2 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığına yönelik ise henüz bir açıklama gelmedi.