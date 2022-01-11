Son dakika Antalya ve Adana'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 11 Ocak 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika depremler listesi Akadeniz'de meydana gelen deprem ile güncellendi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de saat 04:07 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya, Mersin, Adana, Konya, Hatay gibi illerden de hissedilen depremin derinliği 5.06 KM olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmezken, korku yaşayan vatandaşlar da "En son nerede deprem oldu? Antalya ve Adana'da deprem mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 11 Ocak 2022 son depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.
DEPREM Mİ OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.11 04:07:51 35.2890 32.1068 36.3 -.- 6.2 6.2 AKDENIZ REVIZE01 (2022.01.11 04:07:51)
2022.01.11 03:27:41 39.1110 37.8378 5.7 -.- 2.0 -.- TASLI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2022.01.11 01:47:21 37.3787 35.4480 9.2 -.- 1.7 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.01.11 01:18:57 39.9773 39.5835 6.5 -.- 1.8 -.- ESKIYOL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.01.10 23:25:46 39.1492 40.5567 7.8 -.- 1.9 -.- ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.10 21:58:45 36.4422 27.0822 5.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.10 21:29:44 36.5232 25.3012 5.5 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel
2022.01.10 21:13:07 36.9710 27.3318 10.9 -.- 1.7 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.01.10 20:48:21 39.5483 25.9778 7.5 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 20:10:15 39.8642 40.2085 13.9 -.- 2.6 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.01.10 19:15:39 36.5933 25.2832 10.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 19:05:17 37.8728 27.0852 4.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 18:55:11 37.5513 26.8837 10.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.10 18:21:22 39.1595 40.5423 8.4 -.- 2.0 -.- ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.10 18:00:57 39.1762 40.5677 5.0 -.- 3.3 3.4 ERLER-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2022.01.10 17:32:05 39.0017 26.5362 10.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 17:05:22 37.8867 26.5628 1.5 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 13:38:50 37.8610 29.3310 7.1 -.- 1.7 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 10:19:13 37.9462 27.1767 13.3 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 10:17:03 37.9942 38.0962 5.7 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2022.01.10 09:53:08 37.1428 34.8308 6.9 -.- 2.4 -.- CIFTLIKKOY-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.01.10 08:56:46 37.9528 27.2155 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 08:52:45 37.8285 29.3570 5.0 -.- 1.9 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 08:47:19 37.9465 29.2702 24.1 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 08:46:15 36.6403 26.7987 10.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 08:18:34 40.7830 31.4682 5.1 -.- 1.6 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.01.10 08:14:59 36.4137 27.1465 1.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.10 08:14:20 38.1757 27.9762 3.9 -.- 1.7 -.- KARAKOVA-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2022.01.10 07:43:35 37.8670 29.3760 5.2 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 06:56:10 39.1157 41.5588 21.5 -.- 1.1 -.- DONERTAS-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.10 06:27:27 37.2275 34.6447 4.8 -.- 1.2 -.- OLUKKOYAGI-TARSUS (MERSIN) İlksel
2022.01.10 06:24:18 36.4700 25.5657 8.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.10 06:09:22 40.5238 34.5637 18.8 -.- 1.5 -.- HACIAHMETDERESI-(CORUM) İlksel
2022.01.10 05:27:54 37.2607 27.7860 11.0 -.- 1.5 -.- BECIN-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.01.10 04:57:17 39.2113 39.3810 4.7 -.- 1.4 -.- EGRIYAMAC-(TUNCELI) İlksel
2022.01.10 03:58:41 37.5883 29.4415 29.2 -.- 0.7 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.10 03:27:13 36.9812 30.3047 76.7 -.- 2.0 -.- YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.01.10 03:17:14 38.9605 26.0512 5.5 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.10 02:45:55 39.0757 27.5327 5.9 -.- 1.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.01.10 02:37:20 37.2867 27.8093 8.1 -.- 1.6 -.- MENTES-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.01.10 02:34:10 36.4578 27.1420 6.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.10 02:28:38 36.1190 27.1760 5.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel