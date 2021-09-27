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Dünya
Haber Giriş: 27 Eylül 2021 - 11:06 | 

Son dakika: Almanya'daki genel seçimde Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı!

Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu. Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile birlikte hükümeti kurmaya hazırlanıyor. CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,9 puan azaldı. CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu.

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