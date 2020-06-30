Şoke eden manzara! 'Çok büyük risk taşıyor...'

Yıllar boyunca yaptığı çalışmaların BM Kalkınma Programı tarafından fark edilerek "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilmesinin kendisi için çok büyük bir gurur olduğunu belirten Ercümen, "BM Kalkınma Programı'nın tüm dünyada büyük bir ekip gücü var. Birlikte okyanusları, denizleri hem ülkemizde hem de dünyada korumak için pek çok çalışmayı başlatmaya karar verdik. Bunlardan ilkini, İstanbul Boğazı'ında temizlik yaparak gerçekleştireceğiz. Devamı gelecek olan uzun soluklu bir proje bu. Üzerimize düşen görevleri hep birlikte yerine yapacağız. Benim unvanım BM Kalkınma Programı tarafından verildi ama bu küresel bir sorun.