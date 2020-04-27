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Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 20:54,

Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? 1 Mayıs Cuma günü marketler çalışıyor mu?

Koronavirüsü önlemlerine yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi. Açıklama sonrası sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? 1 Mayıs Cuma günü marketler çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar...

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Sokağa çıkma yasağında marketler çalışıyor mu? sorusu, 1 Mayıs'ta başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama kapsamında, marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, sokağa çıkma yasağında marketlet açık olacak mı? sorusunun yanıtı...

21 MAYISTA MARKETLER AÇIK OLACAK MI

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz genelge yayınlanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada;

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"Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak." ifadelerini kullandı.

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Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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