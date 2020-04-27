Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? 1 Mayıs Cuma günü marketler çalışıyor mu?

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK OLACAK MI? 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz genelge yayınlanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada;