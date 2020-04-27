Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? 1 Mayıs Cuma günü marketler çalışıyor mu?
Koronavirüsü önlemlerine yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı sokağa çıkma yasağının 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edeceğini söyledi. Açıklama sonrası sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? 1 Mayıs Cuma günü marketler çalışıyor mu? İşte, ayrıntılar...
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Sokağa çıkma yasağında marketler çalışıyor mu? sorusu, 1 Mayıs'ta başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama kapsamında, marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, sokağa çıkma yasağında marketlet açık olacak mı? sorusunun yanıtı...
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1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından henüz genelge yayınlanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada;
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"Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Vatandaşlarımızın 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmesini bekliyoruz. Cuma günü marketler yine 09.00 ile 14.00 arası açık olacak." ifadelerini kullandı.
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Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.