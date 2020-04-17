Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler? 18-19 Nisan nereler açık?

Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili valiliklere gönderdiği genelgeler sonrasında netlik kazandı. Buna göre sokağa çıkma yasağında açık olan yerler arasında fırınlar, marketler, bakkallar ve su, tüp dağıtıcıları yer alacak. İşte, genelgenin tamamı ve sokağa çıkma yasağı çerçevesinde açık olan yerler hakkında detaylı bilgiler
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, bu gece saat 24.00 itibarıyla büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 2 gün süreyle sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.
Peki, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde açık olan yerler nereler olacak? Devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...