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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 14:07,

Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler? 18-19 Nisan nereler açık?

Bazı illeri kapsayacak olan sokağa çıkma yasağında açık olan yerler İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlendi. Buna göre sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak olan işletmeler ve kişiler genelge çerçevesinde açıklanmış oldu. Peki, sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler olacak? İşte, sokağa çıkma yasağında fırın, bakkal, market, su dağıtıcıları ve diğer işletmelerin açık olup olmadığına dair genelgenin detayları

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Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili valiliklere gönderdiği genelgeler sonrasında netlik kazandı. Buna göre sokağa çıkma yasağında açık olan yerler arasında fırınlar, marketler, bakkallar ve su, tüp dağıtıcıları yer alacak. İşte, genelgenin tamamı ve sokağa çıkma yasağı çerçevesinde açık olan yerler hakkında detaylı bilgiler

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, bu gece saat 24.00 itibarıyla büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 2 gün süreyle sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

Peki, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde açık olan yerler nereler olacak? Devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.) açık olacağı belirtildi.

3HER 50 KİLOMETRE İÇİN BİR AKARYAKIT İSTASYONU

HER 50 KİLOMETRE İÇİN BİR AKARYAKIT İSTASYONU

Ayrıca yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme ve firmalar, bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olacağı ifade edildi.

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Yine yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiği yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarının açık olacağı bildirildi.

5YASAKTAN MUAF OLANLAR

YASAKTAN MUAF OLANLAR

Ayrıca açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'Özel Gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanların yasaktan muaf olacağı kaydedildi.

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