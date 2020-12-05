Sokağa çıkma yasağına uyulmazsa cezası ne kadar? İşte sokağa çıkma yasağı cezası ve detaylar
Sokağa çıkma yasağına uyulmadığı takdirde ne kadar cezası olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurallara uyulmadığı takdirde öncelikle para cezası ikinci kez kurallar ihlal edildiğinde ise kişinin 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu.. Peki sokağa çıkma yasağında para cezası ne kadar? İşte detaylar
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1
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Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.
2
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Sokağa çıkma yasağının uymayıp ikinci kez ceza yiyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.
3
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Zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.
İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:
"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."
Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.
Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak.
İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.