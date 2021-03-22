Gündem Haber Giriş: 22 Mart 2021 - 01:35 | 22 Mart 2021 - 01:35

Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte son gelişmeler

Sokağa çıkma yasağı, normalleşme takvimi devam ederken öne çıkan başlıklardan oldu. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı ile yeni normalleşmede alınan karar doğrultusunda, akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının tüm illerde bir süre daha uygulanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bazı illerde kurallara uyulmaması nedeniyle artan vaka sayı sonrası ise yeni tedbirlerin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı gündeme geldi. Diğer yandan hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? sorusu da milyonların merak ettiği konulardan oldu. İşte, ayrıntılar