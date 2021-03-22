Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte son gelişmeler
Sokağa çıkma yasağı, normalleşme takvimi devam ederken öne çıkan başlıklardan oldu. 1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı ile yeni normalleşmede alınan karar doğrultusunda, akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının tüm illerde bir süre daha uygulanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bazı illerde kurallara uyulmaması nedeniyle artan vaka sayı sonrası ise yeni tedbirlerin Kabine Toplantısı'nda ele alınacağı gündeme geldi. Diğer yandan hafta içi sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? sorusu da milyonların merak ettiği konulardan oldu. İşte, ayrıntılar
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile daha önce belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uygulanmaya devam edeceğini vurguladığı hafta içi sokağa çıkma yasağı 21:00 ile sabah 5 arasında tüm illerde geçerli oluyor. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan illerdeki mevcut kararların süreceğini belirtti. Hafta içi sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ise henüz belli olmadı.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURMUŞTU
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
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HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Hafta içi her gün saat 21:00’den sabah 05:00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağa uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılıyor.