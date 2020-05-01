Sokağa çıkma yasağı saat kaçta ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? Genelgenin detayı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının, bu hafta cuma gününden başlayıp başlamayacağı araştırılıyor. Bakanlık bir süredir; Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması hafta sonu kısıtlıyor. Gözler şimdi 1 Mayıs tarihinde. Peki, 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?<>

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bir süredir Corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanması ile birlikte, vatandaşlar 1 Mayıs resmi tatili ile hafa sonu sokağa çıkma yasağının toplamda 3 güne uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...