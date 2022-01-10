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GeriGündem Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vaka sayılarındaki artışın ardından merak ediliyor... İşte son bilgiler
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Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 16:57 | 

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vaka sayılarındaki artışın ardından merak ediliyor... İşte son bilgiler

Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? sorusu artan vaka sayılarının ardından öne çıkan konulardan oldu. Edinilen bilgiye göre, Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi. Özellikle Omicron varyantının yaygınlaşması ile Avrupa'da yeni kararların alınması gözleri ek tedbirlere çevirdi. Peki, kapanma olacak mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Artan vaka sayılarının ardından sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi önlemler alınacak soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor.
2
Ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
3YOĞUN BAKIMLARIN % 90’I AŞISIZ

YOĞUN BAKIMLARIN % 90’I AŞISIZ

Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD’de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65’inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere’de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
4YENİ TEDBİR ÖNERİLERİ

YENİ TEDBİR ÖNERİLERİ

Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;
5YÜZDE 50 SINIRLAMASI

YÜZDE 50 SINIRLAMASI

Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.
6MEKANLARA 3. DOZ ŞARTI

MEKANLARA 3. DOZ ŞARTI

Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.
7OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

Edinilen bilgiye göre, Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı.

Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi.

SÖMESTR UZASIN

Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.
8FİNALLERDEN SONRA MOLA

FİNALLERDEN SONRA MOLA

Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.
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