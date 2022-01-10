Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vaka sayılarındaki artışın ardından merak ediliyor... İşte son bilgiler

Artan vaka sayılarının ardından sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi önlemler alınacak soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor.