Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi. Ülkemizde son durum böyleyken, sokağa çıkma kısıtlamalarına da devam ediliyor. Gece yarılarından itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının detayları vatandaşların merak ettiği konu oldu. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında tüm merak edilenler...