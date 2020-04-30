Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşların araştırmaları hız kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan kısıtlamanın, 1 Mayıs Cuma gününü kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? 1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi. Ülkemizde son durum böyleyken, sokağa çıkma kısıtlamalarına da devam ediliyor. Gece yarılarından itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının detayları vatandaşların merak ettiği konu oldu. İşte, sokağa çıkma yasağı hakkında tüm merak edilenler...
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açklamasına göre; sokağa çıkma kısıtlaması 1 Mayıs gece yarısından itibaren 3 Mayıs gece 24.00'e kadar devam edecek. Koronavirüsü önlemlerine yönelik alınan bu kararın uygulanması için kolluk kuvvetleri denetim yapacak.
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30 Nisan gecesi başlayacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında; 1 Mayıs Cuma, 2 Mayıs Cumartesi, 3 Mayıs Pazar günlerinde genelgeyle belirlenen istisnai durumdaki kişiler hariç vatandaşlar sokağa çıkmayacak.
Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları ifade etti;
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"Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık halde bulunduğu alanlarda ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonu uygulamasını Bayram sonuna kadar sürdürmeyi istiyoruz. Bu hafta sonu da 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırmasını uygulayacağız. Önümüzdeki olumlu tablonun sürmesi halinde ülke genelinde hayatı normale döndürmek için planlama hazırlıyoruz. Hangi alanda hangi tarihte adımların atılacağı bu programı sizlerle paylaşacağız."
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ TAŞIMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı,
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımıza Taksici’lerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, @BiTaksi ve @MasterCard_TR ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak." ifadelerini kullandı.