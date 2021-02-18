Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama
Sokağa çıkma yasağı kalkacak mı sorusu, dün akşam gerçekleşen Kabine Toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Vaka sayılarının durumuna göre karar verilecek olan sokağa çıkma yasağı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli bir açıklamada bulundu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile başlanmak üzere vaka sayılarının durumuna göre hafta içi sokağa çıkma yasağının da kademeli olarak kaldırılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o bilgiler
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Sokağa çıkma yasağı, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki, Mart ayı itibariyle sokağa çıkma yasağının kaldırılabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı detaylara değindi.
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İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.
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Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.
Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. dedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."
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Mart ayı itibariyle kademeli olarak kaldırılması planlanan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni bir gelişme olması halinde haberimize eklenecektir.