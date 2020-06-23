Sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylandırıldı! 27-28 Haziran yasak detayı!
Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu tüm yurt genelinde uygulanacak. Önceki sokağa çıkma yasağı süreçlerine göre farklılık gösterecek olan 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı, YKS'ye girecek olan öğrencilerin olası bir olumsuzluk ile karşılaşmaması için uygulanacak. 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı kapsamında bazı işletmeler ise açık bulunabilecek. İşte, İçişleri Bakanlığı sokağa çıkmaya yasağı genelgesi hakkında tam metin bilgileri ve hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve işletmeler hakkında detaylı bilgiler
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Sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Genelgeye göre, 27-28 Haziran'da YKS sınavının olduğu günlerde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasak YKS sınavı süresince geçerli olacak. YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. İşte, Sokağa çıkma yasağı tarih ve saatleri.
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, sadece sınavın olduğu saat aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, 27 Haziran tarihinde 09.30-15.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde ise 09.30-18.30 saatlerinde uygulanacak. sokağa çıkma yasağı çerçevesinde belirli işletmeler ve belirli vatandaşlar muaf olabilecek. Sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı'nun yayımladığı genelge baz alınacak
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN GENELGE YAYIMLANDI
Sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran hafta sonu devam edecek. 21 Haziran Pazar günü uygulanmayan sokağa çıkma yasağı sonrası pek çok vatandaş, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyi araştırmaya başladı. LGS dolayısıyla cumartesi günü saat 15.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan eden İçişleri Bakanlığı, 21 Haziran için sokağa çıkma yasağı konusunda ise herhangi bir ibareye yer vermedi. Ancak bu hafta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge, 81 ilin valiliğine ulaştırıldı. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında detaylı bilgiler
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27-28 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak
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YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak
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Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak