Sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylandırıldı! 27-28 Haziran yasak detayı!

Sokağa çıkma yasağı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Genelgeye göre, 27-28 Haziran'da YKS sınavının olduğu günlerde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yasak YKS sınavı süresince geçerli olacak. YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. İşte, Sokağa çıkma yasağı tarih ve saatleri.



İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, sadece sınavın olduğu saat aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, 27 Haziran tarihinde 09.30-15.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde ise 09.30-18.30 saatlerinde uygulanacak. sokağa çıkma yasağı çerçevesinde belirli işletmeler ve belirli vatandaşlar muaf olabilecek. Sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı'nun yayımladığı genelge baz alınacak



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN GENELGE YAYIMLANDI



Sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran hafta sonu devam edecek. 21 Haziran Pazar günü uygulanmayan sokağa çıkma yasağı sonrası pek çok vatandaş, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyi araştırmaya başladı. LGS dolayısıyla cumartesi günü saat 15.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan eden İçişleri Bakanlığı, 21 Haziran için sokağa çıkma yasağı konusunda ise herhangi bir ibareye yer vermedi. Ancak bu hafta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge, 81 ilin valiliğine ulaştırıldı. İşte, sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında detaylı bilgiler



