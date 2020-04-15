Sokağa çıkma yasağı hangi gün ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı genelgesiyle ilgili detay

"BU AKŞAM YA DA YARIN AÇIKLANACAK" O açıdan mahalledeki bir bakkalın ya da marketin açık olması veya marketlerin açık bırakılarak telefonla sipariş yöntemine başvurulması gibi birçok seçenek var önümüzde.



Yetkililere bunları da sorduğum zaman, ‘Üzerinde çalışıyoruz.’ yanıtını aldım. Şunu da söyleyelim; bu genelge ya bu akşam ya da yarın kamuoyuyla bir şekilde paylaşılacak. Yeni önlemler, hafta sonu alınacak sokağa çıkma yasağına ilişkin tedbirler o genelgede yer bulacak.Geçen hafta cuma günü yaşanan paniğin önüne geçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı her ne kadar pazartesi günü sokağa çıkma yasağını duyurmuş olsa da insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market veya bakkalların açık olması konusunda hemen hemen tüm kesimler aynı görüşe sahip. Umut ediyoruz ki İçişleri Bakanlığında çalışılan bu genelgede de insanları panikletmeyecek daha sağlam, daha pragmatik tedbirler yer bulacaktır diye düşünüyorum.