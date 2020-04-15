Sokağa çıkma yasağı hangi gün ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı genelgesiyle ilgili detay
Corona virüsünü öneme kapsamında, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı kararının ilerleyen günlerde de getirileceğini duyurmuştu. Bazı tedbirlerin de yer aldığı genelgenin yayınlanmasıyla beraber sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak. Yapılan açıklama sonrası, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? sorusu merak konusu oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün ne zaman başlayacak? İşte, Sokağa çıkma yasağı genelgesiyle ilgili ayrıntılar ve sokağa çıkma yasağının uygulanacağı tarih...
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Geçtiğimiz hafta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta getirilen sokağa çıkma yasağının davamının sağlayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bildirildi. Bu kapsamda CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova sokağa çıkma ysağı genelgesiyle ilgili önemli ayrıntıları paylaştı. Peki, sokağa çıkma yasağı hangi gün? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte, o konuyla ilgili merak edilen baız bilgiler...
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN GELECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söylemişti;
Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık.17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.
Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak'a gelmesi bekleniyor.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ HAZIRLANIYOR
CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu hafta sonu için alınacak sokağa çıkma yasağı kapsamında bir genelge hazırlandığını söyledi. Canova şu ifadeleri kullandı:
Edindiğim bilgilere göre bu hafta sonu gelecek sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge hazırlanıyor. Geçen haftadan çıkarılan bir takım derslerin sonucu da bu genelgeye yansıyacak, öyle anlaşılıyor.
Bu hafta sokağa çıkma yasağı kapsamında gazete dağıtımında bir sorun yaşanmayacağı ifade ediliyor, bunun altı çiziliyor. Üzerinde çalışılan genelge ile bu detaylandırılacak. Ancak yine edindiğim ilk bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki yetki belgeleri verilecek. Gazetelerin mahalle mahalle dağıtılmasının önü açılacak.
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"BU AKŞAM YA DA YARIN AÇIKLANACAK"
O açıdan mahalledeki bir bakkalın ya da marketin açık olması veya marketlerin açık bırakılarak telefonla sipariş yöntemine başvurulması gibi birçok seçenek var önümüzde.
Yetkililere bunları da sorduğum zaman, ‘Üzerinde çalışıyoruz.’ yanıtını aldım. Şunu da söyleyelim; bu genelge ya bu akşam ya da yarın kamuoyuyla bir şekilde paylaşılacak. Yeni önlemler, hafta sonu alınacak sokağa çıkma yasağına ilişkin tedbirler o genelgede yer bulacak.Geçen hafta cuma günü yaşanan paniğin önüne geçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı her ne kadar pazartesi günü sokağa çıkma yasağını duyurmuş olsa da insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için market veya bakkalların açık olması konusunda hemen hemen tüm kesimler aynı görüşe sahip. Umut ediyoruz ki İçişleri Bakanlığında çalışılan bu genelgede de insanları panikletmeyecek daha sağlam, daha pragmatik tedbirler yer bulacaktır diye düşünüyorum.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.