Sınıf geçme nasıl olacak, devamsızlıktan sınıfta kalma olacak mı 2020? MEB yanıtladı

Bu sene sınıfta kalma var mı? Sınıf geçme nasıl olacak? soruları eğitim öğretim yılının sonlandırılmasının ardından milyonlarca veli ve öğrencinin yanıt aradığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı sınıf geçme sistemiyle ilgili merak edilenleri internet sitesinden duyurdu. Buna göre, 12. sınıf öğrencilerinin birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak. İşte, sınıfta kalma bu sene var mı? sorusunun yanıtına yönelik detaylı bilgiler...