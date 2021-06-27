Sinemalar açıldı mı, sinema salonları 1 Temmuz'da açılacak mı? Tarih kesinleşti!
Sinemaların açılış tarihi İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı normalleşme genelgesi ile beraber netleşti. Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayınlanan genelgede, sinema salonlarının faaliyet gösterebileceği belirtildi. Sinema salonlarında koronavirüs riskine karşı tedbirlere uyulması gerekecek. Daha önce geçici süreyle kapatılan ve uzun süre kapalı kalan sinema salonları yeniden müşterilerine kapılarını açabilecek. Peki, sinemalar ne zaman açılacak? İşte, sinema salonlarının açılış tarihi hakkında ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sinemalar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nda 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağı bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema salonlarının yeniden açılacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının 1 Temmmuz'dan itibaren yeniden açılacağı bildirildi.
2
SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.
3
Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren yeme içme yerlerinin açık veya kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş oyunlarının oynandığı iş yerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir."
4
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARARLARI DUYURMUŞTU
21 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları duyurmuştu. Erdoğan şunları kaydetmişti;
5
"Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.