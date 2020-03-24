Sınavlar online mı olacak, sınavlar nasıl yapılacak? Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil mi?
Koronavirüs nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulamaya konulan uzaktan eğitim süreci devam ederken, veli ve öğrenciler sınavların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Özellikle ÖSYM tarafından birçok sınavın ileri bir tarihe ertelenmesiyle beraber, ilkokul, lise ve ortaokullarda sınavların nasıl organize edileceği ile ilgili yaşanan kafa karışıklığı dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, sınavlar nasıl olacak, sınavlar online mı olacak? Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil mi? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınav sistemiyle ilgili yaptığı açıklama.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sistemiyle ilgili velilerin ve sınava girecek olan adayların merak ettiği soruları yanıtladı. 'Sınavlar nasıl yapılacak?' konusuna da değinen Bakan Selçuk, sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, sınavlar uzaktan mı yapılacak? İşte, sınav sistemiyle ilgili Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...
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SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sınav sistemiyle ilgili açıklama yapan Selçuk, sınavlar nasıl olacak? sorusuna şu yanıtı verdi;
Burada da ihtimaller var. Hemen, orta vadede uzun vadede açılacağı durumlar olabilir. Öğrencilerimizi mağdur etmeden, bu küresel bir sorun. Biz çözüm makamıyız. Ne tür tedbirler almamız lazım? Modellemeler yapmak lazım.
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HİÇ SINAV OLMAMASI SÖZ KONUSU MU?
Elbette bir sınav yapacağız. Sınıf geçme ile ilgili hukukçular çalışıyor. İkinci dönem ile ilgili duruma bakacağız. Birden bire bütün senaryoları açıklamak karmaşa yaratır.
Liseye geçiş sınavı MEB'e, YKS ÖSYM ile ilgili. LGS ile ilgili baktığımızda öğrencilerimizin bu sınav çerçevesinde neye ihtiyaçları olduğuna bakıyoruz. Yüzyüze işlenen konular neyse onlardan soru soracağımızı söyleyerek. Sınav tarihini ertelemek gibi niyetimiz yok ama koşullar başka şeyi getirirse ona göre tedbirimizi alırız. Sınav senesinde olmayan öğrenciler MEB'in yıllık programında olan konuları izliyorlar. EBA'yı takip etmeyi ihmal etmesinler.
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YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önceki yaptığı açıklamada da sınav sistemiyle ilgili bilgileri paylaşmıştı. Bakan Selçuk YKS ve LGS sınavıyla ilgili şunları söylemişti;
Liselere Giriş Sınavı (LGS), MEB ile ilgili. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir. Prensip olarak biz sınavı zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar başka bir şey gerektirirse diye bu yüzden üç ayrı sınav senaryosu da var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz.
Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağıyla ilgili soru üzerine Selçuk, bu çapta bir büyük sınavı online olarak yapabilecek bir altyapının bulunmadığını belirterek "Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil.
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YKS'DE HANGİ KONULAR KALDIRILDI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Lise üzerinden, lise öğrencilerine açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk YKS konularıyla ilgili şunları söylemişti;
"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bilsinler ki sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Önceki konular orada da yer alacak. Bu süreci kendi yol haritanızı gözden geçirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için bir fırsat gibi düşünebilirsiniz. 11 ve 12’nci sınıftaki öğrencilerimiz EBA içerisinde yer alan Akademik Destek modülünü biliyor.
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. Daha önce anlatmıştım ancak duymayan öğrencilerimiz için kısaca tekrar bahsedeyim. EBA Akademik Destek modülünde önce hedefini paylaşıyorsun. O da hedefine ulaşman için sana bir yol haritası belirliyor. İstersen sıfırdan konuları dinleyerek çalış, istersen eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla, ya da ben tamamım diyorsan sadece soru çözerek ilerle. EBA Akademik Desteği özel okul öğrencilerine de açtık, EBA üzerinden yapılacak derslerdeki internet kullanımını ücretsiz 3GB'dan 8 GB'a çıkardık. Öğrencilere yardımcı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösterdiğimize emin olabilirsiniz.
KALDIRILAN KONULAR BELLİ Mİ?
YKS'de kaldırılan konular, Corona virüsü dolayısıyla okulların tatil edildiği hafta itibariyle müfredatta yer alan konuları kapsayacak. Okullar tatil edilene kadar müfredatta yer alan konular YKS'de yer alacak.