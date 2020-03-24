Sınavlar online mı olacak, sınavlar nasıl yapılacak? Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil mi?

YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önceki yaptığı açıklamada da sınav sistemiyle ilgili bilgileri paylaşmıştı. Bakan Selçuk YKS ve LGS sınavıyla ilgili şunları söylemişti;



Liselere Giriş Sınavı (LGS), MEB ile ilgili. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir. Prensip olarak biz sınavı zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar başka bir şey gerektirirse diye bu yüzden üç ayrı sınav senaryosu da var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz.



Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağıyla ilgili soru üzerine Selçuk, bu çapta bir büyük sınavı online olarak yapabilecek bir altyapının bulunmadığını belirterek "Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil.